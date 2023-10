So teuer ist der Schadwolf in Oberösterreich

Die Ergebnisse der DNA-Tests stehen noch aus, dann steht fest, ob der Wolf auch zwei Rinder tötete.

OÖ. Die Angst vor dem Wolf in Oberösterreich ist allgegenwärtig: Es gibt bereits 23 offiziell von Wölfen getötete Ziegen oder Schafe, zwei weitere wurden verletzt. Außerdem wurden zwei Rinder verletzt, hierzu fehlt aber noch das DNA-Ergebnis. 13 der 23 Risse wurden durch DNA bestätigt, zehn durch das eindeutige Rissbild. Einige Fälle blieben bisher ungeklärt. Dass sich die Zahl der Risse in den letzten Jahren vervielfachte, sagt auch die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Zudem bedeuten die vermehrten Risse einen "Anstieg der Entschädigungszahlungen von 838 Euro im Jahr 2017 auf aktuell 6.331 Euro zur Folge gehabt." Die beiden Wölfe, die in OÖ zum Abschuss freigegeben wurden, leben noch immer. Jener Wolf vom Dachstein wird mittlerweile in der Steiermark vermutet, der Wolf, der sich im Mühlviertel nur schwer von Bauerhöfen vertreiben ließ, und wahrscheinlich auch für zwei tote Rinder verantwortlich ist, dürfte sich noch in der Nähe aufhalten. Bestätigt sich, dass der Wolf für die toten Rinder verantwortlich ist, wird die Abschussgenehmigung erneut erteilt