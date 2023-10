Grippe-Impfstoff für alle über 65 Jahren ist vergriffen

Der Bedarf wurde vor der Impfaktion abgefragt, aber offenbar falsch eingeschätzt.

OÖ. Die Grippesaison ist im Anmarsch, und es wird aktuell von alle Seiten empfohlen, sich impfen zu lassen. Doch genau da gibt es ein Problem: Es gibt keine Impfstoffe mehr für Personen über 65 Jahre. Hausärzte, Betriebe und Heime können den Impfstoff daher auch nicht mehr in einer Apotheke bestellen. Auch in der Steiermark und in Tirol ist der Impfstoff vergriffen. Ein anderer Impfstoff, der nicht im Rahmen der Grippe Impfaktion bestellt und geimpft wurde, kann in den Apotheken aber schon noch gekauft werden - zu einem deutlich teureren Preis. Dieser Impfstoff kostet inklusive den Kosten für die Impfung dann 61 Euro.