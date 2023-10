Messe Jugend und Beruf: Wels wird Teenie-Hauptstadt

Der Eintritt und die Anreise mit den Öffis in Wels ist gratis.

Wels. Heute startet wieder die beliebte Jugend und Berufsmesse in Wels. Jugendliche, die sich über ihren beruflichen Werdegang, Jobs und die Ausbildungen dazu informieren möchten, bekommen bis Samstag alle Antworten auf ihre vielen Fragen. Heuer präsentieren sich in den Hallen 20 und 21 im Messezentrum Wels 341 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen zu den Themen Bildung und Berufswahl. So sind heuer 40 neue Ausbildungsbetriebe auf der Messe präsent und das Angebot an Lehrstellen ist damit besonders vielfältig.

"Die Jugend & Beruf bietet jedes Jahr unseren Mädchen und Burschen die Gelegenheit, in die Berufswelt einzutauchen und die verschiedensten Berufe kennenzulernen. Zudem können sie auf der Messe sich selbst und vor allem ihre Stärken besser ausloten, um so ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. Die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll, können sich viele nach dem Besuch der Messe bereits beantworten", sag t WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.