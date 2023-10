Ramsau will 2031 die nordische Ski-WM austragen

Ski-Party in Ramsau: 2031 soll die nordische Ski-WM am Dachstein abgehalten werden, so die Pläne.

Ramsau. Die Gemeinde Ramsau am Dachstein schmiedet große Pläne: Nach 1999 soll die nordische Ski-WM in acht Jahren wieder in der knapp 3.000 Einwohner-Gemeinde ausgetragen werden. Die Planungen im Hintergrund laufen bereits seit einem Jahr, am Montagabend wurde im Gemeinderat der Beschluss für die Bewerbung und Ausrichtung der nordischen Ski-WM 2031 gefasst. „Die Ramsau ist bereit, sich für eine WM zu bewerben“, sagt Bürgermeister Ernst Fischbacher. Die offizielle Bewerbung wird vom örtlichen Wintersportverein eingereicht. Dem Beschluss zur Bewerbung stimmte vier Gemeinderatsmitglieder dagegen, ihr Grund: Bedenken bei der Finanzierung. Doch: Die endgültige Entscheidung, welcher Ort gewählt wird, fällt erst 2026. Zuvor muss der Bewerber, der örtliche Skiverband, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. 1999 fand die Ski-WM bereits in Ramsau statt, vor vier Jahre wurde sie in Tirol ausgetragen.