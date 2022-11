× Katze ''Minki'' saß auf Tanne fest: Rettung durch Feuerwehr

Nach einer Nacht auf einer Tanne hat die Freiwillige Feuerwehr Stainach im obersteirischen Bezirk Liezen Katze "Minki" aus rund zwölf Metern Höhe gerettet.

Der Stubentiger war am Sonntag auf den Baum geklettert und traute sich nicht mehr herunter. Die Besitzer alarmierten die Feuerwehr, die die Katze am Montag zunächst über eine Leiter retten wollten. Das gelang aber wegen des dichten Baumbewuchses nicht, hieß es in der Aussendung der Feuerwehr.

© APA/FF STAINACH/OBI ESPOSITO ×

Ein Kamerad versuchte daraufhin mit einem angelegten Sicherungsgeschirr bis zu dem Tier zu klettern, aber "Minki" flüchtete nur noch weiter die Baumkrone hinauf. Schließlich wurde die Drehleiter der Feuerwehr der Stadt Liezen nachalarmiert. Damit sei es dann rasch gelungen die kleine Ausreißerin wieder auf sicheren Boden zu bringen, berichteten die Einsatzkräfte.