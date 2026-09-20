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Heftige Worte

Pocher schießt gegen Amira: Vernachlässigt sie Kinder?

SR
von
Ein Mann und eine Frau in Tracht posieren lächelnd auf dem Oktoberfest in einer urigen Hütte.
© Getty Images
Comedian Oliver Pocher teilt heftig gegen Christian Düren aus. Am Rande des Oktoberfests äußert er schwere Bedenken wegen des ungeborenen Babys seiner Ex-Frau.
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Beim Auftakt des Münchner Oktoberfests zeigte sich Oliver Pocher (48), der gemeinsam mit seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (43) feierte, im Gespräch mit BUNTE.de überraschend nachdenklich. Angesprochen auf die Schwangerschaft seiner früheren Ehefrau Amira Aly (33) schlug der Komiker jedoch schnell scharfe Töne an. Die Moderatorin erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem neuen Partner Christian Düren (36). Aus der Ehe mit dem Comedian stammen bereits zwei gemeinsame Söhne.

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Große Sorge um Söhne

Der Entertainer befürchtet, dass das neue Geschwisterchen eine spürbare Belastung für seine beiden Buben mit sich bringen wird, impliziert, dass Amira die Burschen mit ihrer Aufmerksamkeit, die sich dann auf das Baby konzentriere, vernachlässigen könnte. Denn, so findet der Comedian, dass eine solche Veränderung keineswegs nur unbeschwert sei.

Zwei Männer stoßen mit großen Bierkrügen auf dem Oktoberfest an, im Hintergrund feiern weitere Gäste.
Oliver Pocher und Martin Krug © Getty Images

Deutliche Belastungen

Die Mutter hat dann spürbar weniger Zeit für sie, denn das Neugeborene verlangt die volle Aufmerksamkeit. Dazu kommt: Der gewohnte Familienalltag gerät unter Stress Aus diesem Grund sieht er sich selbst künftig in der Pflicht: "Und ich seh mich da ehrlicherweise in einer größeren Verantwortung, das abzufedern, weil die Jungs zu 100 Prozent auch mehr bei mir sein werden."

Böse Attacke gegen Düren

Besonders hart ging der 48-Jährige mit Amiras Lebensgefährten ins Gericht. Er unterstellte dem Moderator, sich nach der Geburt nicht mehr für die älteren Kinder zu interessieren: "Es ist automatisch so, dass ein Partner, der da ist, sich dann noch einen Scheißdreck für die anderen Kinder interessiert und sich nur um das andere, eigene Kind kümmert."

Amira Düren
Amira und Christian © Getty Images

Düstere Prognose für Beziehung

Auch an die Zukunft des Paares glaubt der Comedian nicht. Er sagte der Partnerschaft ein baldiges Ende voraus: "Von daher wird es eine spannende Phase werden. Aber in anderthalb Jahren ist es dann ja auch vorbei, wenn die auseinander sind." Weiter legte er nach: "Ich weiß ja, wie es sein wird. Es wird eine Katastrophe werden, es wird keinen Spaß bringen. Aber ich gucke mir das von außen an und habe eine Menge Spaß damit."

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