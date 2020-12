Wien-Terrorist anonym begraben

Keiner wollte ihn begraben, jetzt fand die Beisetzung heimlich und anonym statt.

Wien. Nach dem Terroranschlag am 2. November in der Wiener City, bei dem IS-Terrorist Kujtim F. (20) vier Menschen erschossen und 23 weitere zum Teil schwer verletzt hatte, weigerten sich islamische Friedhöfe, den IS-Killer beizusetzen.

ÖSTERREICH-Informationen zufolge wurde der islamistische Terrorist nun am Wiener Zentralfriedhof begraben: anonym, ohne Namen. Niemand soll das Grab des Attentäters finden.

Gleichzeitig kommen immer mehr Details ans Licht: So wurde das Rätsel, wie Kujtim F. in die Innenstadt gekommen ist, gelöst. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass der Mörder zu Fuß aus dem 22. Bezirk die sieben Kilometer in die Innenstadt ging. Sein Smartphone wurde in unmittel­barer Nähe zum Tatort am Schwedenplatz in einem Mistkübel gefunden, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber dem profil bestätigte.

Zudem kam am Donnerstag ein mutmaßlicher Komplize des Attentäters aus der U-Haft frei. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft enthaftet. Begründung: fehlender dringender Tatverdacht. Ein Dutzend weitere Verdächtige sitzen weiterhin in U-Haft. An der Tathandlung sei außer dem Täter niemand direkt beteiligt gewesen, man wisse aber noch nicht, wie viele mögliche Mitwisser oder Mittäter es gebe.