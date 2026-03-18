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Schwerer Unfall

Gondel in Schweizer Skigebiet abgestürzt

18.03.26, 12:36 | Aktualisiert: 18.03.26, 14:07
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In einem Schweizer Skigebiet ist eine Gondel abgestürzt. 

Das bestätigte Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen, die das Gebiet Engelberg bedienen. Ob Personen dabei zu Schaden gekommen sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei sei vor Ort. Die Polizei bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.

Sie zeigte auf ihrer Webseite das Video eines Lesers. Darauf ist offenbar eine Gondel zu sehen, die einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Das Video ließ sich unabhängig nicht sofort verifizieren. Nach Informationen von Blick soll es in dem Gebiet zum Zeitpunkt des Unglücks sehr windig gewesen sein.

Das Skigebiet Engelberg liegt südlich des Vierwaldstättersees auf knapp 3.000 Metern. Die Talstation Engelberg liegt auf gut 1.000 Metern.

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