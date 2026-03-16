„Amsterdamned II“: Neuer Kino-Schocker nach 37 Jahren Pause

1988 lieferte Dick Maas den legendären Horror-Action-Film „Verfluchtes Amsterdam“, mit alle Rekorde brach. Jetzt gibt’s die heißersehnte Fortsetzung. Wieder mit Huub Stapel in der Hauptrolle und mit einer weiteren spektakulären Motorboot-Verfolgungsjagd durch die Grachten.

Mit der TV-Serie „The Flooders – eine Familie zum Knutschen“ spielte sich der Niederländische Regisseur Dick Maas in den 90er Jahren bei uns in alle Herzen. In seiner Heimat war er im Horror-Genre sogar noch erfolgreicher. Mit „Fahrstuhl des Grauens“ und vor allem mit dem Horror-Action-Film „Verfluchtes Amsterdam“, bei dem ein Serien-Killer in den Grachten für Angst und Schrecken sorgte und Cop Eric Visser (Huub Stapel) das Lebne zur Hölle machte. Und das durchaus mit großem Erfolg: Rekord-Einnahmen in Holland und über 140.000 Kino-Besucher in Deutschland.

© Einhorn Film

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Jetzt, nach 37-jähriger Pause, kommt endlich die heißersehnte Fortsetzung. „Amsterdamned II – Verfluchtes Amsterdam“ liefert ab Donnerstag (19. März) einen neuen Kinoschocker der Sonderklasse, bei dem Publikumsliebling Huub Stapel in seiner ikonischen Rolle als raubeiniger Polizist zurückkehrt!

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Die Story: Amsterdam wird wieder von einer Serie grausamer Morde erschüttert. Ein amerikanisches Touristenpärchen, eine Drag Queen – beliebige Opfer, die Ermittlerin Tara Lee (Holly Mae Brood) immer tiefer in den Fall eintauchen lassen. Nur der mittlerweile pensionierte Kommissar Eric Visser (Stapel) erkennt die Parallelen zwischen den aktuellen Bluttaten und der Mordreihe von einst. Gemeinsam nehmen sie die Jagd auf den Serien-Mörder auf.

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Natürlich wieder mit einer spektakulären Motorboot-Verfolgungsjagd durch die Grachten. Dazu bringt ein Uni-Professor auch noch den sagenhaften Wasserdämon „Bullebak“ ins Horror-Spiel. Das ließ alleine in Holland schon über 125.000 Kinofans erzittern und sorgt nun auch bei uns im Kino für Hochspannung und das große Gruseln.