Kino-Beben: Kate Winslet steigt bei "Game Of Thrones" ein!

Am 17. Dezember 2027 kommt das Game Of Thrones Prequel “The Hunt For Gollum”. Kate Winslet übernimmt die Hauptrolle.

Mit „Titanic“ schrieb Kate Winslet Kino- und Hollywood Geschichte. 11 Oscars. Rekord. Jetzt steigt sie bei der erfolgreichsten Serie aller Zeiten ein: „Game of Thrones“! Berichten zufolge wurde Kate Winslet für die weibliche Hauptrolle in Andy Serkis' Prequel „The Hunt For Gollum.“ besetzt!

Laut „Deadline“ soll die Oscar-Preisträgerin dafür von Mai bis Oktober in Neuseeland vor der Kamera stehen. Dem Artikel zufolge hätten Regisseur Andy Serkis und Produzent Peter Jackson fast das gesamte letzte Jahr damit verbracht, Winslet für das Projekt zu gewinnen. Ihr Filmdebüt gab die Schauspielerin 1994 in „Heavenly Creatures“, ebenfalls unter der Regie von Jackson.

© Getty Images

© Deadline

Ihre Rolle ist noch unbekannt, es heißt aber, sie spiele die weibliche Hauptrolle. „Die Jagd nach Gollum“ spielt zwischen den Trilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ und erzählt die Geschichte von Aragorn, der Gollum sucht, bevor dieser dem bösen Sauron den Aufenthaltsort des Einen Rings verraten kann. Die Geschichte basiert auf Fußnoten von J.R.R. Tolkien und nicht auf einem seiner Bücher.

© Deadline

Neben der Regie wird Serkis erneut in die Rolle des Gollum aus den beiden Trilogien schlüpfen, während Elijah Wood und Sir Ian McKellen Berichten zufolge ebenfalls als Frodo bzw. Gandalf zurückkehren werden. Der Film soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen.