Die Toten Hosen: Der 1. Abschieds-Song ist da!

Die Toten Hosen zünden dem neuen Hit „Die Show muss weitergehen“ den finalen Countdown. Am 29. Mai kommt das Abschieds-Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ mit dem man dann auch in Wien und Graz abrockt.

„In diesen Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass es mit der Welt bergab geht, möchten wir der bedrückten Stimmung etwas entgegensetzen!“ Die Toten Hosen liefern mit dem neuen Hit „Die Show muss weitergehen“ den ersten Vorboten auf das für 29.Mai geplante Abschieds-Album „Trink aus, wir müssen gehen!“, mit dem man am12. September auch im ausverkauften Wiener Ernst Happel Stadion aufspielt und am 23. Juni 2027 das allerletzte Österreich-Konzert am Open Air Gelände der Grazer Messe liefert.

© dth

© zeidler

„Das Lied ist aber auch als Hommage an all diejenigen gedacht, die nach dem Motto leben: siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen,“ erklärt Campino den treibenden Up-Tempo-Gute-Laune Hit, für das man heute Freitag (13. März) um 17 Uhr auch ein Video online stellt.

© donata wenders

Am 29. Mai lässt man das Abschieds-Album folgen, dem man gleich das Bonusalbum „Alles muss raus!“ mit 25 Cover-Songs beistellt. „Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht“ Mit der ersten Single „Die Show muss weitergehen“ zeigt man den neuen alten Weg.