Die Top-Streaming-Starts auf NETFLIX

Historisches Krimi-Drama: »Peaky Blinders: The Immortal Man«

Spannung. Als sein entfremdeter Sohn in eine Nazi-Verschwörung verwickelt wird, kehrt der Gangster Tommy Shelby zurück nach Birmingham, um seine Familie und seine Nation zu retten.

Kult-Horror-Film: Remake von »Friedhof der Kuscheltiere«

Grusel. Nach seinem Umzug nach Maine entdeckt Arzt Louis Creed einen mysteriösen Tierfriedhof im Wald. Als er nach einem tragischen Schicksalsschlag versucht, das Schicksal zu überlisten, setzt er unkontrollierbare, finstere Mächte frei. Die fatale Entscheidung stürzt seine Familie in ein unvorstellbares Grauen.

Doku: »The Plastic Detox – Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik«

Gesundheit. Diese aufschlussreiche Doku folgt sechs Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch, die versuchen, ihre Alltagsbelastung durch Mikroplastik zu reduzieren.

Stand-Up-Comedy: »Mark Normand: None Too Pleased«

Humor. Mark Normand macht Ehe, Vaterschaft und Tabuthemen zum rasanten Pointen-Feuerwerk, bei dem garantiert kein Tabu unangetastet bleibt.