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Dickmacher: So viele Kalorien stecken wirklich auf Ihrem Grillteller
© Getty Images

Kalorien-Falle

Dickmacher: So viele Kalorien stecken wirklich auf Ihrem Grillteller

29.04.26, 10:58
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Das lange Wochenende lockt mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Die perfekte Gelegenheit, den Grill anzuwerfen. Doch Vorsicht: Käsekrainer und Co. haben es oft in sich. Wir verraten, wo die versteckten Kalorienfallen lauern, damit Sie ohne schlechtes Gewissen schlemmen können.

Die Grillsaison ist offiziell eröffnet. Passend zum sonnigen verlängerten Wochenende laufen die Roste heiß. Doch seien wir mal ehrlich: Bei all dem herrlichen Duft und den leckeren Köstlichkeiten auf dem Pappteller passiert es schnell, dass wir deutlich mehr essen, als wir eigentlich vorhatten und die hart erarbeitete Sommerfigur wieder zunichtemachen. Wir machen den Check und verraten Ihnen, wie viele Kalorien wirklich auf Ihrem Teller landen. 

Der große Grill-Kalorien-Check

Dickmacher: So viele Kalorien stecken wirklich auf Ihrem Grillteller
© Getty Images

Vom saftigen Steak bis zum Gemüsespieß: So viele Kalorien liefert das Grillgut:

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Lebensmittel   Portionsgröße   Kalorien (ca.)  
Bratwurst (Schwein)   1 Stück (ca. 120 g)    380 kcal  
Käsekrainer   1 Stück (ca. 150 g)   480 kcal  
Rindersteak   1 Stück (ca. 200 g)   360 kcal  
Hühnerfilet (natur)   1 Stück (ca. 150 g)   170 kcal  
Grillkäse (z. B. Halloumi)   1 Stück (ca. 100 g)   300 kcal  
Gemüsespieß   1 Spieß (ca. 150 g)   80 kcal  
Folienerdäpfel mit Kräutertopfen   1 Stück + 2 EL Topfen   220 kcal  
Baguette   1 Scheibe (ca. 40 g)   110 kcal  
Kräuterbutter   1 EL (ca. 15 g)   150 kcal  
Grillsauce (z. B. BBQ)   1 EL (ca. 15 g)   50 kcal  
Bier (Seidl)   0,3 l   140 kcal  
Weißwein  1 Achtel (0,125 Liter)  90 kcal 


Wer sich nur ein bisschen Baguette mit zwei Esslöffeln Kräuterbutter gönnt, hat fast schon die Kalorien eines ganzen Rindersteaks intus.

Tipps für bewussten Genuss

Dickmacher: So viele Kalorien stecken wirklich auf Ihrem Grillteller
© Getty Images

Sie wollen Ihr Grillfest in vollen Zügen genießen und trotzdem auf Ihre Linie achten? Mit diesen einfachen Tricks klappt es völlig ohne Verzicht:

Tauschen statt weglassen

Greifen Sie ruhig öfter zum saftigen Hühnerfilet oder zaubern Sie bunte Gemüsespieße. Das spart ordentlich Kalorien im Vergleich zur klassischen Bratwurst und liefert mit den richtigen Gewürzen mindestens genauso viel Geschmack.

Vorsicht vor den „heimlichen Begleitern“

Das eigentliche Fleisch ist selten das Problem. Die echten Kalorienbomben verstecken sich drumherum. Weißbrot, reichlich Kräuterbutter und zuckerhaltige Fertigsaucen treiben die Kalorienbilanz schnell in die Höhe. Seien Sie hier etwas zurückhaltender oder setzen Sie auf selbstgemachte Dips aus Topfen oder Joghurt.

Durstlöscher mit Style

Ein kühles Bier gehört für viele zum Grillen einfach dazu. Der Trick: Kombinieren Sie! Stellen Sie eine große Karaffe mit eiskaltem Wasser, frischen Zitronenscheiben und Minze auf den Tisch. Das sieht nicht nur nach Urlaub aus, sondern ist erfrischend und zu 100 % kalorienfrei.

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