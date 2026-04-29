Dickmacher: So viele Kalorien stecken wirklich auf Ihrem Grillteller

Das lange Wochenende lockt mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Die perfekte Gelegenheit, den Grill anzuwerfen. Doch Vorsicht: Käsekrainer und Co. haben es oft in sich. Wir verraten, wo die versteckten Kalorienfallen lauern, damit Sie ohne schlechtes Gewissen schlemmen können.

Die Grillsaison ist offiziell eröffnet. Passend zum sonnigen verlängerten Wochenende laufen die Roste heiß. Doch seien wir mal ehrlich: Bei all dem herrlichen Duft und den leckeren Köstlichkeiten auf dem Pappteller passiert es schnell, dass wir deutlich mehr essen, als wir eigentlich vorhatten und die hart erarbeitete Sommerfigur wieder zunichtemachen. Wir machen den Check und verraten Ihnen, wie viele Kalorien wirklich auf Ihrem Teller landen.

Der große Grill-Kalorien-Check

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Vom saftigen Steak bis zum Gemüsespieß: So viele Kalorien liefert das Grillgut:

Lebensmittel Portionsgröße Kalorien (ca.) Bratwurst (Schwein) 1 Stück (ca. 120 g) 380 kcal Käsekrainer 1 Stück (ca. 150 g) 480 kcal Rindersteak 1 Stück (ca. 200 g) 360 kcal Hühnerfilet (natur) 1 Stück (ca. 150 g) 170 kcal Grillkäse (z. B. Halloumi) 1 Stück (ca. 100 g) 300 kcal Gemüsespieß 1 Spieß (ca. 150 g) 80 kcal Folienerdäpfel mit Kräutertopfen 1 Stück + 2 EL Topfen 220 kcal Baguette 1 Scheibe (ca. 40 g) 110 kcal Kräuterbutter 1 EL (ca. 15 g) 150 kcal Grillsauce (z. B. BBQ) 1 EL (ca. 15 g) 50 kcal Bier (Seidl) 0,3 l 140 kcal Weißwein 1 Achtel (0,125 Liter) 90 kcal



Wer sich nur ein bisschen Baguette mit zwei Esslöffeln Kräuterbutter gönnt, hat fast schon die Kalorien eines ganzen Rindersteaks intus.

Tipps für bewussten Genuss

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Sie wollen Ihr Grillfest in vollen Zügen genießen und trotzdem auf Ihre Linie achten? Mit diesen einfachen Tricks klappt es völlig ohne Verzicht:

Tauschen statt weglassen

Greifen Sie ruhig öfter zum saftigen Hühnerfilet oder zaubern Sie bunte Gemüsespieße. Das spart ordentlich Kalorien im Vergleich zur klassischen Bratwurst und liefert mit den richtigen Gewürzen mindestens genauso viel Geschmack.

Vorsicht vor den „heimlichen Begleitern“

Das eigentliche Fleisch ist selten das Problem. Die echten Kalorienbomben verstecken sich drumherum. Weißbrot, reichlich Kräuterbutter und zuckerhaltige Fertigsaucen treiben die Kalorienbilanz schnell in die Höhe. Seien Sie hier etwas zurückhaltender oder setzen Sie auf selbstgemachte Dips aus Topfen oder Joghurt.

Durstlöscher mit Style

Ein kühles Bier gehört für viele zum Grillen einfach dazu. Der Trick: Kombinieren Sie! Stellen Sie eine große Karaffe mit eiskaltem Wasser, frischen Zitronenscheiben und Minze auf den Tisch. Das sieht nicht nur nach Urlaub aus, sondern ist erfrischend und zu 100 % kalorienfrei.