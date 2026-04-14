Flacher Bauch in Rekordzeit: So einfach nehmen Sie mit der Spargel-Diät ab

Der Frühling lockt uns nach draußen, doch die Waage zeigt noch ein paar Winterkilos zu viel? Das ist kein Grund zu hungern. Wir verraten, warum die Spargel-Diät der köstlichste Weg ist, um Ihren Körper in Form zu bringen.

Spargel ist das ultimative Superfood für alle, die pünktlich zum Sommer fit werden wollen. Mit seiner entwässernden Wirkung und minimalen Kalorien ist er der perfekte Verbündete für Ihr Wohlfühlgewicht. Greifen Sie jetzt zu und nutzen Sie den „Spargel-Effekt“ für Ihre Figur.

© Getty Images

Der natürliche Detox-Effekt

Die besondere Abnehm-Kraft des Spargels liegt in einem ganz bestimmten Stoff: der Asparaginsäure. Dieser natürliche Wunderstoff regt die Nierentätigkeit an und sorgt dafür, dass der Organismus überschüssiges Gewebewasser sowie Abfallprodukte des Stoffwechsels ausscheidet.

© Getty Images

Bereits nach wenigen Tagen fühlen Sie sich spürbar leichter. Die lästigen Schwellungen, besonders an den Beinen und Händen, gehen zurück, der Bauch wird flacher und die gesamte Silhouette wirkt sofort gestrafft.

Warum Spargel ein Figur-Wunder ist

Ein kurzer Blick auf die Nährwerte zeigt, warum Spargel der beste Freund jeder Diät ist: 100 Gramm Spargel haben gerade einmal 18 Kilokalorien und bestehen zu 93 Prozent aus Wasser. Sie können sich also satt essen, ohne zuzunehmen.

© Getty Images

Spargel enthält zudem wertvolles Inulin. Dieser Ballaststoff ist Nahrung für die guten Darmbakterien. Ein gesunder Darm ist wissenschaftlich bewiesen die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Fettstoffwechsel. Er liefert auch reichlich Vitamin C, E und Folsäure, das stärkt das Immunsystem und sorgt für strahlende Haut.

Die Spargel-Kur: So machen Sie es richtig

Für die Diät teilen Sie am besten 1,5 Kilogramm Spargel pro Woche auf. Diese Dosis ist absolut ausreichend, damit die reinigende Kraft der Asparaginsäure voll zur Geltung kommt, ohne Ihren Magen oder Darm zu überfordern. Trinken Sie zudem ausreichend Wasser, um die Nieren zu unterstützen.

Darauf sollten sie unbedingt achten

Spargel dämpfen

Werfen Sie den Spargel nicht in kochendes Wasser! Nutzen Sie lieber einen Dämpfeinsatz. Beim schonenden Garen bleiben die hitzeempfindlichen Vitamine, Mineralien und der volle Geschmack im Spargel erhalten und landen nicht im Kochwasser

Kalorienarme Sauce Hollandaise

Wenn die Stangen in fettiger Sauce Hollandaise ertrinken, wird aus dem Diät-Wunder schnell eine Kalorienbombe. Aber es geht auch figurbewusst. Mischen Sie einfach fettarmen Joghurt mit etwas Senf, Zitronensaft und frischen Kräutern für eine leichtere Variante.

Proteinquelle

Spargel allein macht nicht lange satt. Kombinieren Sie ihn daher immer mit hochwertigen Eiweißquellen. Die besten Partner für den Fettabbau sind leichter Fisch (wie Kabeljau oder Lachs), Bio-Eier, magere Hähnchenbrust oder marinierter Tofu.