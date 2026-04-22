Vorsicht! DIESE Abnehm-Mythen sind komplett falsch

Frühstück auslassen, Fett vermeiden, weniger essen, viele Abnehm-Tipps klingen logisch, sind aber falsch. Diese Mythen sollten Sie besser vergessen.

Abnehmen ist eines dieser Themen, bei dem gefühlt jede:r eine Meinung hat. „Lass einfach das Frühstück weg“, „Fett macht dick“, „Iss einfach weniger“ - kommt Ihnen bekannt vor? Das Problem: Viele dieser Tipps halten sich hartnäckig, sind aber einfach falsch oder viel zu vereinfacht. Wir räumen mit den größten Abnehm-Mythen auf und zeigen, was wirklich dahinter steckt.

Mythos 1: Frühstück auslassen hilft beim Abnehmen

© Getty Images

Teilweise richtig, aber nicht für alle. Wer das Frühstück weglässt, spart natürlich Kalorien. Das kann beim Abnehmen helfen. Aber: Wenn Sie später am Tag umso mehr essen oder sich schlapp fühlen, bringt das Ganze wenig. Fazit: Wenn Sie ohne Frühstück gut klarkommen, okay. Wenn nicht: lieber woanders sparen.

Mythos 2: Fett macht dick

Ganz klar: Falsch. Fett hat zwar viele Kalorien, ist aber nicht automatisch ungesund. Denn einige Fett-Arten wirken auf den Körper entzündungshemmend und sind an wichtigen Prozessen beteiligt. Deshalb sollten Sie nie ganz auf Fett verzichten, das kann im schlimmsten Fall sogar gesundheitliche Folgen haben. Stark vereinfacht gibt es folgende Arten:

Ungesunde Fette: stark verarbeitete Lebensmittel, frittiertes Essen, viel tierisches Fett.

Gesunde Fette: pflanzliche Öle, Omega-3-Fettsäuren (z. B. aus Fisch oder Leinöl).

Fazit: Fett ist wichtig, die Menge und Qualität entscheiden.

Mythos 3: Butter macht dick, Olivenöl nicht

© Getty Images

Stimmt nicht! Kein einzelnes Lebensmittel macht dick oder schlank. Entscheidend ist immer die Gesamtmenge über den Tag. Olivenöl gilt zwar als gesünder als Butter, weil es kein Cholesterin und weniger gesättigte Fettsäuren enthält, aber: Beide liefern viele Kalorien.

Fazit: Genießen Sie beides, aber in Maßen.

Mythos 4: Kohlenhydrate sind der Feind

Nudeln, Brot, Zucker, alles böse? Nicht ganz. Problematisch sind vor allem: Zucker & Weißmehlprodukte. Sie machen weniger satt und führen schneller zu Heißhunger. Besser: Vollkornprodukte & komplexe Kohlenhydrate.

Fazit: Nicht die Kohlenhydrate sind das Problem, sondern die falschen.

Mythos 5: „FdH“ ist die beste Diät

„Friss die Hälfte“ klingt einfach, ist aber keine nachhaltige Lösung. Denn: Abnehmen ist mehr als nur weniger essen.

Wichtig sind:

ausgewogene Ernährung

genügend Proteine

gesunde Fette

langfristige Umstellung

Fazit: Halb essen bringt nichts, wenn die Qualität nicht stimmt.

Mythos 6: Je weniger Sie essen, desto schneller nehmen Sie ab

Kurzfristig vielleicht, langfristig ein Problem. Der Körper passt sich an, denn der Stoffwechsel fährt runter und so verbrennen Sie weniger Kalorien. Am Ende landen Sie im Jojo-Effekt.

Fazit: Extrem wenig essen ist keine Lösung, sondern oft der Anfang eines Kreislaufs.

Mythos 7: Alle Kalorien sind gleich

© Getty Images

Auch das ist ein Irrtum. Zwar haben Kalorien einen festen Wert, aber der Körper verarbeitet Lebensmittel unterschiedlich. Beispiel: Zucker wird schnell verarbeitet, aber Proteine brauchen mehr Energie bei der Verdauung.

Fazit: 100 Kalorien sind nicht immer gleich „wertvoll“.

Abnehmen ist kein Geheimnis, aber auch nicht so simpel

Viele Abnehm-Mythen klingen logisch, greifen aber zu kurz.

Die Wahrheit ist weniger spektakulär:

Es geht um Balance

um langfristige Gewohnheiten

und darum, auf den eigenen Körper zu hören

Der beste Diät-Trick ist keiner, sondern ein Lebensstil, den Sie wirklich durchziehen können.