Kaum zu glauben: Diese beliebte Eissorte hat nur 40 Kalorien

Für viele gehört die süße Abkühlung in der warmen Jahreszeit einfach dazu. Doch kaum ist die erste Kugel bestellt, meldet sich bei vielen das schlechte Gewissen. War’s das jetzt mit der Bikinifigur? Wir geben Entwarnung: Manche Eissorten sind sogar echte Schlankmacher!

Wenn die Temperaturen steigen, schlendern wir alle zum Lieblingseissalon. Oft fällt die Wahl schwer, besonders wenn man eigentlich auf die Bikinifigur achten möchte. Doch jetzt ist Schluss mit dem schlechten Gewissen. Wer clever wählt, kann die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen, ohne sich Sorgen um extra Kilos machen zu müssen. Wir enthüllen, welche Sorten nicht nur herrlich erfrischend schmecken, sondern überraschend kalorienarm sind.

Figurbewusst: Die kalorienärmsten Eissorten

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Wer clever wählt, kann an der Eisdiele ordentlich sparen und zwar an den Kalorien, nicht am Geschmack. Diese Sorten können Sie völlig bedenkenlos schlecken:#

Platz 1: Zitronensorbet (40 kcal)

Erfrischend, fruchtig und unglaublich leicht: Zitronensorbet ist der absolute Sieger unter den kalorienarmen Eissorten! Mit nur 40 Kalorien pro Kugel ist es ein echtes Fliegengewicht. Da Zitronensorbet ganz ohne Milch hergestellt wird, ist es nicht nur fettarm, sondern auch der perfekte Frischekick für Veganer:innen.

Platz 2: Erdbeereis (52 kcal)

Es weckt Kindheitserinnerungen und schmeckt einfach immer: Erdbeereis! Was viele nicht wissen: Der rosarote Liebling punktet mit gerade einmal 52 Kalorien pro Kugel. Da es oft mit echter Frucht hergestellt wird, enthält es von Natur aus weniger Zucker als cremige Schoko-Sorten. Unser Geheimtipp: Als Sorbet-Variante ist es sogar noch leichter.

Platz 3: Waldfrucht (53 kcal)

Lust auf eine Geschmacksexplosion ohne Kalorien-Overload? Dann ist Waldfruchteis Ihre Sorte. Mit 53 Kalorien pro Kugel besticht diese Beerenmischung durch ihr intensives Aroma und ihre natürliche Süße. Ein echtes Geschmackserlebnis, das man sich auch während einer Diät auf der Zunge zergehen lassen kann.

Platz 4: Joghurt-Eis (54 kcal)

Sie sind kein Fan von Sorbets und mögen es eher cremig? Dann ist Joghurt-Eis Ihr Retter in der Not. Mit 54 Kalorien pro Kugel ist es die perfekte Wahl für alle, die auf Milcheis nicht verzichten, aber die Kalorien im Blick behalten wollen. Aber Achtung, kleine Kalorien-Falle: Sobald verlockende Schokostücke, dicke Fruchtsoßen oder Crunch-Toppings ins Spiel kommen, schießt die Kalorienbilanz steil nach oben. Bleiben Sie also lieber pur.

Platz 5: Vanille (75 kcal)

Wer hätte das gedacht? Der unangefochtene Klassiker der Eisbecher ist überraschend schlank. Obwohl Vanilleeis einen etwas höheren Fettgehalt hat als Fruchteis, bleibt es mit nur 75 Kalorien pro Kugel eine der kalorienärmsten cremigen Sorten. Wer es pur (ohne Schlagobers und Schokosoße) genießt, hat absolut keinen Grund für ein schlechtes Gewissen.

Bewusst genießen ist das A und O

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Sie sehen: Wer clever wählt, muss auf nichts verzichten. Mit unseren Top 5 der kalorienarmen Eissorten können Sie sich an heißen Tagen ohne Reue eine süße Auszeit gönnen.

Und seien wir mal ehrlich: Manchmal muss es eben einfach die Kugel Double-Chocolate-Cookie-Dough sein. Auch das ist völlig in Ordnung! Wer sein Eis bewusst und in Maßen genießt, darf alles erlauben, denn Lebensfreude hat schließlich null Kalorien.