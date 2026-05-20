Essen erlaubt: Das ist der genialste Abnehm-Trick für Ihre Sommerfigur

Vor dem Sommer wollen viele von uns noch abnehmen, doch der Gedanke an strenge Diäten und stundenlanges Cardio-Training dämpft die Motivation meistens gewaltig. Dabei soll es laut einem Forscher einen überraschend einfachen Trick geben, mit dem die Kilos fast wie von selbst purzeln.

Wer jetzt noch schnell für den Strand in Form kommen will, denkt wahrscheinlich sofort an Verzicht, Hunger und schweißtreibende Workouts. Doch das ist gar nicht nötig! Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber laut einem britischen Psychologen reicht ein simpler, fast schon banaler Trick, um die Kilos purzeln zu lassen und das, während Sie weiterhin Ihr Lieblingsessen genießen dürfen.

Der verblüffende Trick für die Wunschfigur

Vergessen Sie das ständige Kalorienzählen. Der britische Psychologe Richard Wiseman, Professor an der renommierten University of Hertfordshire im Vereinigten Königreich, hat eine ebenso einfache wie verblüffende Abnehm-Methode entdeckt. Das Einzige, was Sie ab heute tun müssen, um Ihr Zielgewicht zu erreichen: Essen Sie zukünftig mit Ihrer nicht-dominanten Hand!

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Das bedeutet: Wenn Sie normalerweise Rechtshänder sind, nehmen Sie die Gabel oder den Löffel ab sofort in die linke Hand. Sind Sie Linkshänder, greifen Sie auf die rechte Hand zurück.

Kleiner Kniff, große Wirkung

Doch wie kann eine so kleine Umstellung beim Abnehmen helfen? Die Antwort liegt in der Psychologie unseres Essverhaltens. Im hektischen Alltag schaufeln wir unser Essen oft völlig automatisch und unbewusst in uns hinein. Wechseln wir jedoch die Hand, durchbrechen wir dieses ungesunde Muster.

Laut Professor Wiseman hat das Essen mit der ungewohnten Hand einen entscheidenden Effekt: Es dauert schlichtweg länger und zwingt uns dazu, im Moment zu bleiben. Da wir plötzliche Koordinationsschwierigkeiten ausgleichen müssen, erfordert jeder Bissen unsere volle Aufmerksamkeit. Dieser Fokus führt uns zum sogenannten Mindful Eating (achtsames Essen).

Vorteile für Ihre Sommerfigur

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Das Sättigungsgefühl setzt rechtzeitig ein: Unser Gehirn braucht in der Regel etwa 15 bis 20 Minuten, um das Signal "Ich bin satt" überhaupt zu senden. Da wir durch die "falsche" Hand gezwungen sind, langsamer zu essen, geben wir unserem Körper die Zeit, die er braucht, um dieses Signal zu registrieren, lange bevor wir den Teller aus Gewohnheit leergegessen und uns überfressen haben.

Wiseman betont, dass diese Form des achtsamen Essens "eine der angenehmsten Methoden ist, um Portionen zu verkleinern". Wir nehmen jede Geschmacksnuance bewusster wahr, kauen besser und sind schneller zufrieden.

So starten Sie richtig

Das Beste an diesem Diät-Hack? Er kostet keinen Cent, erfordert keine speziellen Fitness-Lebensmittel und lässt sich bei jedem Restaurantbesuch oder Abendessen anwenden. Sie müssen weder auf Pizza noch auf Schokolade verzichten, Ihr Körper wird Ihnen durch die langsamere Nahrungsaufnahme von ganz allein signalisieren, wann er genug hat.

Also: Decken Sie den Tisch heute Abend doch einfach mal spiegelverkehrt ein. Es wird sich am Anfang mit Sicherheit ungewohnt und vielleicht etwas ungeschickt anfühlen, aber genau das ist der psychologische Schlüssel zum Erfolg.