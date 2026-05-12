Geissens: Todesangst bei Horror-Flug

Ein Flug mit Hindernissen: Die Geissens wollten eigentlich entspannt von Südfrankreich nach Deutschland reisen, doch schwere Gewitter sorgten für dramatische Szenen im Privatjet. Besonders Robert und Davina Geiss kämpften in der Luft mit ihrer extremen Flugangst und fürchteten das Schlimmste.

Die Millionärsfamilie Geiss begibt sich in der neuesten TV-Ausgabe auf eine Reise von Südfrankreich nach Erfurt. Der Grund für den Trip ist eine offizielle Einladung durch den thüringischen Ministerpräsidenten. Was als Routineflug beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu einer Belastungsprobe für die Nerven der Familie, als über Deutschland plötzlich dunkle Gewitterwolken aufziehen.

Extreme Angst über Deutschland

Carmen, Shania und Robert Geiss © RTLZwei

Robert Geiss erkannte die Gefahr im Cockpit-Bereich zuerst und kommentierte die Situation düster: „Ich habe es gewusst, wir fliegen voll durch das Gewitter.“ Da sowohl er als auch seine Tochter Davina unter extremer Flugangst leiden, wurde das Durchschütteln des Jets zur Zerreißprobe. Während Shania die Szene besorgt beobachtete, brach bei Davina komplette Panik aus. „Papa, ich habe Angst“, rief die 22-Jährige und flehte ihre Schwester um Beistand an: „Hilf uns, Shania, bitte!“ Für Davina war die Situation so belastend, dass sie das Fazit zog: „Das ist der schlimmste Flug meines Lebens.“

Carmens Frage schockiert Töchter

Während der Rest der Familie Todesängste ausstand, zeigte sich Mama Carmen von einer gewohnt exzentrischen Seite. Statt die panischen Familienmitglieder zu beruhigen, stellte sie eine ungewöhnliche Frage: „Wenn wir abstürzen, ist dann eigentlich alles bezahlt?“ Die Töchter reagierten entsetzt auf diesen Einwurf. Zudem nutzte Carmen die Zeit, um einen Regenbogen für ihre Social-Media-Kanäle festzuhalten, was bei Davina auf Unverständnis stieß: „Wir stehen unter Todesangst und Mama macht hier einen auf Instagram!“ Shania äußerte zudem die Befürchtung, dass ihr Vater und ihre Schwester nach diesem Erlebnis nie wieder in ein Flugzeug steigen würden.

Sicherer Empfang in Erfurt

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Trotz der schweren Turbulenzen endete die Reise glimpflich. Die Geissens landeten sicher in Erfurt und wurden dort direkt von der lokalen Politprominenz in Empfang genommen. Ministerpräsident Mario Voigt und Oberbürgermeister Andreas Horn begrüßten die Gäste persönlich. Ein besonderes Highlight war zudem eine Botschaft aus der obersten deutschen Politik-Etage. Voigt berichtete von einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem er von dem bevorstehenden Treffen mit den Geissens erzählt hatte. Laut Voigt ließ das Staatsoberhaupt daraufhin ausrichten: „Schöne Grüße!“