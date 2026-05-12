ESC-Kracher: Boy George ist nur 46 Sekunden auf der Bühne!

„Superstar“-Alarm beim Song Contest. Heute, Dienstag rockt auch Boy George im 1. Semifinale mit. Als Duettpartner von Senhit für San Marino. Es wird aber nur ein Kurz-Auftritt.

Er ist der größte „Superstar“ des Song Contest und liefert den kürzesten Auftritt! Boy George, der den 80er Jahren mit seiner Kultband Culture Club und ewigen Hymnen wie „Do You Really Want To Hurt Me“ oder „Karma Chameleon“ den Stempel aufdrückte, geht ja am Dienstag als Duett-Partner von Senhit für San Marino (!) an den Start. Doch wer da bei der Startnummer 13 nur kurz wegschaut wird ihn gar nicht sehen, denn Boy George steht nur für – oe24 bei der Probe hat mitgestoppt - 46,42 Sekunden auf der Bühne. Und davon singt er gerade mal 15 Sekunden.

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„Es ist einfach nur verrückt, dass ich beim Song Contest dabei sein darf,“ freut sich Boy George im oe24-Interview dennoch auf seinen großen TV-Auftritt, der ja selbst die riesigen Konzerte von Culture Club übertreffen wird: „Die Eurovision-Fans sind so unglaublich leidenschaftlich, Sie lieben es wirklich und sie haben mich sofort mit offenen Armen aufgenommen!“

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oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz mit Boy George

Mit „Superstar“ will Boy Goerge im Duett mit Senhit auch eine „Botschaft für Europa“ liefern: „Irgendwie ist es genau das, was wir gerade brauchen. Ein bisschen Freude und ein bisschen Funk!“ Dass San Marino bei den Wetten mit einer Aufstiegs-Chance von nur 21 Prozent total abgeschlagen liegt und somit um das Finale zittern muss, bereitet dem Kultstar keinen Kummer: „Egal wie es ausgeht, das ist eine richtig tolle Erfahrung für mich!“