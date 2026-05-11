ESC-Streit um Cosmó-Stern: Marke erst im April angemeldet

Neue Wende im Markenrechts-Streit rund um ESC-Starter Cosmó.

Der Künstler Lex Leon will per Anwalt gegen unseren ESC-Starter Cosmó vorgehen. Denn: Er soll bereits seit über 16 Jahren auf den blauen Stern setzen.

© Markenregister

oe24 warf einen Blick in das Markenregister und fand tatsächlich einen Eintrag. So hat Lex Leon den blauen Stern - allerdings mit dem Schriftzusatz "Lex Leon" - tatsächlich schützen lassen. Ein Stern ohne Schriftzusatz wäre wohl schwer markenrechtlich zu schützen.

© Markenregister

Besonders brisant ist aber jedenfalls das Anmeldedatum für die Marke. Laut Register wurde die Marke nämlich erst am 11. April 2026 angemeldet und am 14. April registriert - also zu einer Zeit, wo Cosmó samt blauem Stern schon längst in allen Tageszeitungen war.