Elena Uhlig: Komplikationen wegen Abnehmspritze und Wettlauf gegen die Zeit

Elena Uhlig steht nach dem Abbruch ihrer medikamentösen Therapie vor der gewaltigen Herausforderung, ihre gesundheitlich notwendige Gewichtsreduktion nun aus eigener Kraft bewältigen zu müssen.

Schauspielerin Elena Uhlig (50) steckt in einem ernsten Dilemma: Die Schauspielerin hat eine entzündete Sehne am Fuß und einen gebrochenen Bauchnabel, muss dringend und so schnell wie möglich 12 Kilo für eine anstehende Operation abnehmen. Die Ärzte rieten ihr zur Abnehmspritze. Zunächst wehrte sie sich dagegen, doch vor zwei Wochen gab sie nach, begann mit der Therapie. Jetzt das Drama: Die Schauspielerin verträgt die Spritze nicht. „Ich habe sie abgesetzt“, gesteht der TV-Star seinen Followern in einem Video auf Instagram.

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Elena Uhlig: 94,9 Kilo sind zu viel für eine OP

Am 27. April verkündete Elena Uhlig ihren Fans: „Ich nehme die Abnehmspritze. Ich muss das aus Gesundheitsgründen machen. Wir reden bei mir von einem Gewicht von 94,9 Kilo. Ich habe eine entzündete Sehne am Fuß und einen gebrochenen Bauchnabel. Das muss operiert werden. Durch die Wechseljahre sammelt sich alles in diesem Bauchfett. Das muss weg. Ich möchte aber nicht mehr hungern. Ich habe so viele Diäten für diesen Beruf gemacht.“

Sie habe sich zwei Jahre gegen die Abnehmspritze gewehrt, sagte Uhlig. Aber am Ende sei sie dem Rat dreier Ärzte doch gefolgt, um den Nabel operieren lassen zu können und von den Schmerzen wegzukommen.

Deshalb setzte die Schauspielerin die Spritze ab

Die erste Spritze habe sie gut vertragen, sagte Uhlig damals: „Mir ist weder schlecht noch sonst was.“ Doch jetzt hat sich das geändert: „Ich habe sie nicht so vertragen. Mir war schlecht, ich hatte Bauchweh, war schlecht gelaunt. Deshalb habe ich entschieden, sie abzusetzen.“





Jetzt muss Elena Uhlig einen anderen Weg gehen, um Gewicht zu verlieren. Einen harten, der sehr viel Disziplin und Durchhaltevermögen erfordert. „Ich werde eine Ernährungsumstellung machen und mich mehr bewegen. Ich versuche einfach, mehr Proteine zu essen. Und ich habe super Atemübungen für diese Rektusdiastase“, sagt Uhlig.

Eine Rektusdiastase ist das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln in der Mitte. „Diese Bauchmuskelspaltung kam bei mir durch die Schwangerschaften“, sagt Uhlig, Mutter von vier Kindern. „Und durch die Wechseljahre sammelt sich ganz viel Fett in meinem Bauch. Wenn ich esse, wird der ganz prall und schmerzt. Mein Rumpf kann das Gewicht nicht tragen, ich habe oft Atemnot und muss mich hinlegen.“ Eine OP ist zwingend notwendig. Aber dafür muss sie erst 12 Kilo abnehmen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Uhlig: „Es ist einfach viel im Moment. Aber ich schaffe das.“