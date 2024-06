Elena Uhlig: Im Bikini gegen Bodyshaming

Fritz Karls Ehefrau wehrt sich gegen die gehässigen Kommentare im Internet.

Sie beweisen Humor: Fritz Karls Gattin Elena Uhlig und Autorin Louisa Dellert protestieren im Bikini gegen Bodyshaming-Kommentare im Internet. In einem witzigen Clip ist zu lesen: "Boah bist du fett geworden". Die beiden Damen greifen sich daraufhin erschrocken auf Bauch und Busen und lassen sich in die Wiese fallen. „Danke Horst, was würden wir nur ohne dich machen“, schreibt Uhlig unter den Clip.

"Ich könnt kotzen" - Fans kommentieren Beitrag

Uhligs Follower feiern das mutige Video: "Endlich mal normale Körper " und "Mega! So sehen Frauen aus! Ich könnt so kotzen über die Überheblichkeit vieler Kommentare", schreiben zwei Fans. Über 26.000 Gefällt-mir-Angaben gab es oben drauf. Unter anderem auch von Schauspielerin Verena Altenberger. Horst wäre damit wohl vorerst stumm geschaltet.

Elena Uhlig können solche Kommentare auch wirklich kalt lassen. Sie ist eine selbstbewusste Frau mit einer Vorzeige-Karriere. Seit 2006 ist sie zudem mit Schauspieler Fritz Karl glücklich verheiratet. Mit ihm hat sie auch beruflich viel gemeinsam.