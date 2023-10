In ihrer Biografie 'The Woman in Me' kommt Britney erstmals selber zu Wort.

Viele haben schon in ihrem Namen über sie geschrieben oder einfach so Dinge verbreitet: Britney Spears hatte eine schwierige Vergangenheit. Ihre Karriere begann als Kinderstar beim Mickey-Mouse-Club, dann wurde sie zur verruchten Pop-Prinzessin mit "Baby One More Time". Als der Absturz kam, wurde Vater Jamie ihr Vormund und sie bekam einmal mehr einen Maulkorb verpasst.

Am 24.10. erscheint mit "The Woman in Me" die Biografie von Britney Spears . Endlich kann sie selbst sich zu ihrem Leben äußern, das lange fremdbestimmt war: "Die Vormundschaft hat mich meines Frauseins beraubt und mich zu einem Kind gemacht", sagte Britney dem People-Magazin.

Das sind die heftigsten Stellen des Buches

Abtreibung : Britney Spears war einige Jahre, bis 2002 mit Sänger Justin Timberlake liiert. Sie wurde schwanger und ließ das Baby abtreiben. Denn "Justin war ganz eindeutig nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien, dass wir viel zu jung seien." Sie habe ihn sehr geliebt, heißt es und dass sie eine Familie mit ihm gründen wollte. Wenn es allein ihre Entscheidung gewesen wäre, hätte sie es nie getan. "Aber Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte." Der Schwangerschaftsabbruch sei "eine der qualvollsten" Erfahrungen ihres Lebens gewesen.

: Britney Spears war einige Jahre, bis 2002 mit Sänger Justin Timberlake liiert. Sie wurde schwanger und ließ das Baby abtreiben. Denn "Justin war ganz eindeutig nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien, dass wir viel zu jung seien." Sie habe ihn sehr geliebt, heißt es und dass sie eine Familie mit ihm gründen wollte. Wenn es allein ihre Entscheidung gewesen wäre, hätte sie es nie getan. "Aber Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte." Der Schwangerschaftsabbruch sei "eine der qualvollsten" Erfahrungen ihres Lebens gewesen. Vormundschaft : Spears stand 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Zu dieser Zeit soll sie von ihm gezwungen worden sein, zu verhüten und mit Fieber aufzutreten. Zudem habe er auch ihre Finanzen verwaltet und ihr selten Geld gegeben.

: Spears stand 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Zu dieser Zeit soll sie von ihm gezwungen worden sein, zu verhüten und mit Fieber aufzutreten. Zudem habe er auch ihre Finanzen verwaltet und ihr selten Geld gegeben. Bodyshaming . Britney sei wegen ihres Gewichtes oft von der Presse verspottet worden, so schreibt sie im Buch. Doch diese Lästereien seien nichts im Vergleich zu dem gewesen, wie ihr Vater sie behandelt habe. Nämlich ganz mies, immer habe er ihren Körper kritisiert.

. Britney sei wegen ihres Gewichtes oft von der Presse verspottet worden, so schreibt sie im Buch. Doch diese Lästereien seien nichts im Vergleich zu dem gewesen, wie ihr Vater sie behandelt habe. Nämlich ganz mies, immer habe er ihren Körper kritisiert. Betrug: Eine weitere Stelle aus dem Buch soll sich mit dem Betrug Justin Timberlakes auseinandersetzen. Der soll nämlich nicht treu gewesen sein, während der Beziehung mit Britney. Er habe eine Affäre mit einer anderen bekannten Frau gehabt, so Britney. Zum Schutze dieser Person wolle sie aber den Namen nicht nennen. Pikant: In Timberlakes Megahit "Cry Me A River" dreht sich alles um eine gegensätzliche Sichtweise. Nämlich, dass Britney ihn betrogen habe...

Das sagt der Verlag über das Buch

Endlich bricht Britney Spears ihr Schweigen: The Woman in Me ist eine mutige und tief berührende Geschichte von Freiheit, Ruhm, Mutterschaft, Überleben, Glaube und Hoffnung. Als Britney Spears im Juni 2021 vor Gericht aussagte, hielt die Welt den Atem an. Der Moment, in dem sie ihre Stimme erhob und die Wahrheit sprach, sollte ihr Leben verändern – und das unzähliger anderer. The Woman in Me enthüllt erstmals ihre ganze, unglaubliche Geschichte und offenbart die innere Kraft einer der größten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte. Mit bemerkenswerter Offenheit und Humor beweisen Britney Spears‘ bewegende Memoiren, welche Macht der Musik und der Liebe innewohnt. Und sie zeigen, wie wichtig es ist, dass eine Frau endlich in ihren eigenen Worten und zu ihren eigenen Bedingungen ihre Geschichte erzählen kann.