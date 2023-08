Es geht immer heftiger zu im Rosenkrieg Spears-Asghari!

Wenn das stimmt, wäre es ein trauriger Höhepunkt: Britney Spears Ex, Sam Asghari , soll mit ihrem Vater Jamie Spears gemeinsame Sache gemacht haben! Das soll Britney jedenfalls stark vermuten. Sam soll Jamie geheime Informationen zugetragen haben über sie, die während der Vormundschaft entscheidend gewesen sein sollen.

Sam: Wegen seinen Infos Martyrium?

Angeblich seien die Infos auch der Grund gewesen, warum Vater Jamie so lange Macht über Britney gehabt hat. Sam und Britney lernten sich kennen, als Britney bereits fünf Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters stand. "Sam hat Infos an Jamie gegeben, die ihm halfen, dass die Vormundschaft aufrecht blieb. Im Austausch dafür bekam er sie und ihr Geld. Britney fühlt sich nun komplett hintergangen!" so eine Quelle gegenüber der dailymail.

Britneys neustes Insta-Postng

Viele Zweifel

Sam und Britney waren nur 13 Monate verheiratet, bevor er vor wenigen Wochen die Scheidung einreichte. Gerüchte besagen, dass Britney bereits seit längerem nicht ehr glücklich war und Sam nicht mehr vertrauen konnte.