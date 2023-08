Nun soll in der Causa Spears-Asghari die ganze Wahrheit rauskommen.

Sie waren sechs Jahre lange ein Paar, wirkten oft auf Insta-Schnappschüssen sehr verliebt, heirateten letztes Jahr sogar: Pop-Legende Britney Spars und Fitness-Trainer Sam Asghari.

Belästigungen

Doch der schöne Schein soll schon länger von einer harten Realität abgelöst worden sein. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die beiden sich trennen. Sam soll Britney Untreue vorwerfen, zudem soll sie ihm gegenüber gewalttätig geworden sein. Darum, so Asghari , habe er die Beziehung beenden müssen. Doch nun hat sich via Instagram eine Kundin von Sam zu Wort gemeldet. Ashley Franke kennt Sam aus dem Fitnesscenter, in dem er als Personal Trainer gearbeitet hat.

Sam: Dickpics?

Sie stellt die Gründe für das Ehe-Aus anders dar: Auf Instagram hat sie in einer Story gepostet, dass Sam der Untreue in der Beziehung war, nicht anbrennen hat lassen. Während der ganzen Zeit, die er mit Britney verbandelt war, habe er auch Sex mit anderen Frauen gehabt. Zudem sei er sehr extrem vorgegangen, habe Kundinnen bedrängt und belästigt, in der Hoffnung mit ihnen Sex haben zu können. Auch von Dickpics ist die Rede.

Britney über ihre Trennung

Verließ Studio wegen ihm

Franke schreibt: "Ich sollte einfach Screenshots seiner Nachrichten an Britneys Anwälte schicken, ich denke, ich werde das tun. Das Mädchen hat so viel durchgemacht, er hat die Ärmste benutzt." Franke habe wegen seines Verhaltens das Studio verlassen.