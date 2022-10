Die 50-Jährige postete ein Foto mit mehreren Spazierstöcken: "Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität", schrieb Applegate dazu. Sie habe demnächst eine sehr wichtige Zeremonie, schrieb der "Eine schrecklich nette Familie"-Star weiter. "Mein erster Ausflug, seit bei mir MS diagnostiziert wurde."

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS