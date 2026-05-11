Diese ESC-Verbote müssen Sie kennen: Mini-Sackerl, Drohnen & Straßensperren

Diese Verbote und Gebote sorgen im Vorfeld der ESC-Feierlichkeiten für Wirbel.

Einige Facts und Figures sind ganz wichtig für alle BesucherInnen des ESC in der Stadthalle: An den Halbfinaltagen und am Finaltag wird es eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen geben und es gilt in der Stadthalle eine "No-Bag-Policy".

Cosmo beim ESC-Opening © APA/GEORG HOCHMUTH

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Das müssen Sie wissen

Achtung, Taschenverbot! Alle Taschen größer als ein A6-Format und nicht transparent werden abgenommen. Auch für das "ESC Village" am Rathausplatz, bei dem zwischen 15.000 und 30.000 Menschen zu erwarten sind, gelten strenge Regeln in Sachen Taschen. Es soll einige Schließkästen vor Ort geben, in die man Sachen einsperren kann.

Alle Taschen größer als ein A6-Format und nicht transparent werden abgenommen. Auch für das "ESC Village" am Rathausplatz, bei dem zwischen 15.000 und 30.000 Menschen zu erwarten sind, gelten strenge Regeln in Sachen Taschen. Es soll einige Schließkästen vor Ort geben, in die man Sachen einsperren kann. Menschliche Feuerzeuge : Doch es gibt auch ein anderes Thema, das in der Stadthalle klappen muss: Das Rauchen. Das ist zwar - inklusive Vapes - verboten, doch es gibt eigene Raucherbereiche. Doch wie die Zigarette entzünden, wenn Feuerzeuge nicht erlaubt sind? Dazu sagt ESC-Sprecherin Brigitte Uitz-Dallinger im Ö1-Morgenjournal vom 11.5..: "Da gibts dann Menschen, die im Raucherbereich stehen und Rauchern und Raucherinnen dann Feuer geben."

: Doch es gibt auch ein anderes Thema, das in der Stadthalle klappen muss: Das Rauchen. Das ist zwar - inklusive Vapes - verboten, doch es gibt eigene Raucherbereiche. Doch wie die Zigarette entzünden, wenn Feuerzeuge nicht erlaubt sind? Dazu sagt ESC-Sprecherin Brigitte Uitz-Dallinger im Ö1-Morgenjournal vom 11.5..: "Da gibts dann Menschen, die im Raucherbereich stehen und Rauchern und Raucherinnen dann Feuer geben." Verkehrsmaßnahmen : Darüber hinaus sind auch Verkehrsmaßnahmen zu beachten: Zwischen Gürtel und Vogelweidplatz wird die Hütteldorfer Straße von Montag, 11. Mai, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, 3.00 Uhr, durchgehend gesperrt. Verkehrssperren gibt es auch am 10., 12., 14. und 16. Mai auf der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse jeweils von 12.00 Uhr bis 1.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Der Verkehr wird dabei über die Operngasse-Getreidemarkt und Zweier-Linie abgeleitet. Weitere Sperren können bei Bedarf erfolgen.

: Darüber hinaus sind auch Verkehrsmaßnahmen zu beachten: Zwischen Gürtel und Vogelweidplatz wird die Hütteldorfer Straße von Montag, 11. Mai, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, 3.00 Uhr, durchgehend gesperrt. Verkehrssperren gibt es auch am 10., 12., 14. und 16. Mai auf der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse jeweils von 12.00 Uhr bis 1.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Der Verkehr wird dabei über die Operngasse-Getreidemarkt und Zweier-Linie abgeleitet. Weitere Sperren können bei Bedarf erfolgen. Außerdem ordnete die Wiener Polizei eine Drohnenverbotszone im Umkreis von 1,5 Kilometern um die drei Veranstaltungsorte Stadthalle, Rathausplatz und Praterdome an. Für alle drei Standorte wurden darüber hinaus Durchsuchungsanordnungen verordnet, die jeweils von Sonntag, 10. Mai, 8.00 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, 24.00 Uhr, gelten.

Am 12.4. und 14.4. sind die Semifinals und am 16.4. steigt das große ESC-Finale.