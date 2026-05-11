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ESC: Raucher, aufgepasst! So skurril wird das Tschicken beim Mega-Event
© Instagram

Singshow

ESC: Raucher, aufgepasst! So skurril wird das Tschicken beim Mega-Event

11.05.26, 10:33 | Aktualisiert: 11.05.26, 11:36
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Keine Taschen, keine Feuerzeuge - strenge Regeln sorgen für Verwirrung, doch es wurde vorgesorgt...

Davon haben die meisten sicher schon gehört, die beim ESC in der Stadthalle  vor Ort sind: An den Halbfinaltagen und am Finaltag wird es eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen geben und es gilt in der Stadthalle eine "No-Bag-Policy".

Cosmo beim ESC-Opening

Cosmo beim ESC-Opening

© APA/GEORG HOCHMUTH

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Achtung, Taschenverbot!

Alle Taschen größer als ein A6-Format und nicht transparent werden abgenommen. Auch für das  "ESC Village"  am Rathausplatz, bei dem zwischen 15.000 und 30.000 Menschen zu erwarten sind, gelten strenge Regeln in Sachen Taschen. Es soll einige "locker" vor Ort geben, in die man Sachen einsperren kann.

 

Menschliche Feuerzeuge

Doch es gibt auch ein anderes Thema, das in der Stadthalle klappen muss: Das Rauchen. Das ist zwar - inklusive Vapes - verboten, doch es gibt eigene Raucherbereiche. Doch wie die Zigarette entzünden, wenn Feuerzeuge nicht erlaubt sind? Dazu sagt ESC-Sprecherin Brigitte Uitz-Dallinger im Ö1-Morgenjournal vom 11.5..: "Da gibts dann Menschen, die im Raucherbereich stehen und Rauchern und Raucherinnen dann Feuer geben."

 

Verkehrsmaßnahmen  

Darüber hinaus sind auch Verkehrsmaßnahmen zu beachten: Zwischen Gürtel und Vogelweidplatz wird die Hütteldorfer Straße von Montag, 11. Mai, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, 3.00 Uhr, durchgehend gesperrt. Verkehrssperren gibt es auch am 10., 12., 14. und 16. Mai auf der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse jeweils von 12.00 Uhr bis 1.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Der Verkehr wird dabei über die Operngasse-Getreidemarkt und Zweier-Linie abgeleitet. Weitere Sperren können bei Bedarf erfolgen.

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