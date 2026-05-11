Klage von Verona und Franjo Pooth nach Diebstahl abgewiesen

Nach einem Einbruch im Jahr 2021 wollte das Paar einen höheren Schadenersatz vor Gericht erstreiten.

Fast viereinhalb Jahre nach dem spektakulären Diebstahl ihres Schmucks hat die deutsche Moderatorin Verona Pooth im Kampf um einen höheren Schadenersatz eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Düsseldorf hat die Klage der Eheleute Verona und Franjo Pooth gegen einen Versicherungsmakler abgewiesen. Die Kläger können binnen eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. Pooth war bei der Verkündung nicht anwesend.

Kaum zu glauben, wie große Verona Pooths ältester Sohn Diego schon ist. Der Bub begleitet seine Eltern zu der "20 Jahre Gala"-Feier und machte auf dem roten Teppich schon eine genauso gute Figur wie sein Papa Franjo. Für seine Mama scheint er sich absolut nicht zu genieren (was bei jungen Teenagern ja nicht selbstverständlich ist) - Verona bekommt sogar ein süßes Bussi auf die Wange.

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Verona und Franjo Pooth hatten der Maklerfirma Pflichtverletzungen vorgeworfen. Erst nach dem Diebstahl des Schmucks habe sich herausgestellt, dass sie unterversichert gewesen seien, hatte Verona Pooth in der Verhandlung im März erklärt. Das Gericht hatte damals eine gütliche Einigung angeregt, dem die Beklagten allerdings nicht zustimmten.

Wow! Verona Pooth muss mit ihren Reizen wirklich nicht geizen. Am Dreamball in Berlin wählte die zweifache Mutter ein schickes lang-geschlitztes Kleid und scheute auch nicht davor zurück, davon Gebrauch zu machen. Kokett hielt sie ihre schlanken Beine in die Kameras. Ehemann Franjo war natürlich auch mit von der Partie und freute sich über seine fesche Frau.

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Der Einbruch in die Villa der TV-Moderatorin zu Weihnachten 2021 ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungsbehörden teilten im Juli 2022 mit, dass die Täter nicht identifiziert und die Ermittlungen eingestellt wurden. Von der Beute - darunter laut Pooth ihr Hochzeitsschmuck - fehlte jede Spur. Pooths hatten den Einbruch in die Villa im Düsseldorfer Vorort Meerbusch selbst publik gemacht. Die Täter nahmen unter anderem einen Tresor mit.