Sie hassen Sport? Diese Workouts machen selbst dem größten Sportmuffel Spaß

Wenn das Training zur Party wird oder der Spieltrieb das Ruder übernimmt, schmelzen die Pfunde ganz nebenbei. Unsere Top 6 für alle, die lieber Endorphine sammeln als Ausreden.

TENNIS

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Matchball gegen den Alltagsstress. Tennis ist der ultimative Sport für alle, die das Fitnessstudio gerne gegen frische Luft tauschen. Der Fokus liegt hier nicht auf stumpfen Wiederholungen, sondern auf dem Spiel. Dass man dabei ganz nebenbei Sprints absolviert, die Koordination schult und massig Kalorien verbrennt, merkt man vor lauter sportlichem Ehrgeiz kaum.

SUPERCYCLE

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Endorphin-Rausch im Sattel. Supercycle ist Wiens Antwort auf den Boutique-Fitness-Trend: Eine Mischung aus Full-Body-Workout und Tanzparty. In stylishen Studios radeln Sie 45 bis 50 Minuten lang bei Club-Beleuchtung – nicht nach Leistungswerten, sondern exakt im Takt der Musik. Der Suchtfaktor bei Supercycle liegt in der Gruppendynamik. Wenn 30 Leute synchron im Takt bouncen, entsteht eine Energie, die einen über die eigenen Grenzen trägt. Es fühlt sich weniger nach harter Arbeit und mehr nach einer Party an. Mehr Infos unter: supercycle.at

DISCO-TRAINING

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Workout auf dem Dancefloor. Mit Disco-Training erleben Sie ein hocheffektives HIIT-Workout direkt in den angesagtesten Clubs der Stadt. Live-DJs und professionelle Lichteffekte pushen Sie durch eine 50-minütige Einheit, bei der Sie ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Da die Übungen individuell angepasst werden können, ist das Training für jedes Fitnesslevel geeignet. Der Spaßfaktor resultiert aus der besonderen Atmosphäre, die die Anstrengung fast vergessen lässt. Mehr Infos unter: disco-training.at

ROW INC.

Trockentraining im ehemaligen Hallenbad. Vergessen Sie das einsame Rudergerät in der Ecke des Fitnessstudios. Bei Row Inc. wird das Rudern zum immersiven Gruppenerlebnis. Trainiert wird im geschichtsträchtigen Dianabad. Wo man früher ins Becken sprang, wird heute auf High-End-Rudergeräten ordentlich Meter gemacht. Die Kulisse ist bewusst künstlerisch gestaltet – konzipiert, um sowohl Körper als auch Geist zu befeuern und das Training zu einem echten Erlebnis zu machen. Mehr Infos unter: rowinc.studio

PADEL

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Action x Teamgeist. Padel ist die ideale Mischung aus sportlicher Action und gemeinsamer Zeit mit Freund:innen. Da klassisches Padel fast immer im Doppel gespielt wird, steht das Miteinander im Mittelpunkt. Während man völlig im Spiel und in der Taktik versinkt, absolviert man ganz nebenbei ein effektives Ganzkörpertraining, das Koordination und Ausdauer spielerisch verbessert.

DISC GOLF

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Schritte sammeln. Auf der gemeinsamen Runde durch den Parcours steht der Austausch in der Gruppe genauso im Fokus wie der perfekte Wurf in den Korb. Während man die Flugbahnen plant und sich voll auf die Technik konzentriert, legt man ganz unbeschwert weite Strecken zu Fuß zurück. So stärkt jede Runde die Ausdauer und die Feinmotorik, während der Kopf beim Spiel in der Natur abschalten kann.