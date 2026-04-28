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Rettungsauto mit Patient an Bord überschlug sich
© OÖRK

Vier Verletzte

Rettungsauto mit Patient an Bord überschlug sich

28.04.26, 11:35
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Laut Polizei dürfte Sekundenschlaf den Crash ausgelöst haben. Vier Personen wurden verletzt.

. Zu dem Horror-Unfall kam es am Montagnachmittag auf der B120 in der Gemeinde St. Konrad (Bezirk Gmunden). An Bord des Rettungsautos waren zwei Sanitäter, ein Praktikant und ein älterer Patient, der vom Spital nach Hause transportiert werden sollte.

Alle vier Insassen verletzt

Gegen 16.30 Uhr kam ein 22-jähriger Rettungssanitäter aus Steinbach (Bezirk Wels-Land) mit einem Auto des Roten Kreuzes von der Fahrbahn ab. Laut Polizei dürfte Sekundenschlaf die Ursache gewesen sein. Das Fahrzeug überschlug sich und kam seitlich zum Liegen. Alle vier Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie konnten das Krankenhaus bereits verlassen.

Die freiwilligen Feuerwehren St. Konrad und Gmunden rückten mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, um die Unfallstelle zu sichern.

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