Axt-Attacke mitten in Linz: Bank-Mitarbeiter schwer verletzt

Ein 30-Jähriger ist am Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt mit einem Beil auf einen 40-jährigen Passanten losgegangen und hat ihn schwer verletzt.

Der Täter wurde bereits gefasst. Er ist geständig, zum Hintergrund der Tat war aber vorerst nichts bekannt.

© Mike Wolf

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Lokalmitarbeiter kam Opfer mit Messer zu Hilfe

Der Mann, ein Österreicher, habe den Passanten, es soll sich um einen Bankangestellten handeln, "völlig unvermittelt" attackiert, so ein Polizeisprecher. Ein Mitarbeiter eines Lokals am Markt sei mit einem Messer in der Hand hingelaufen und wollte dem Opfer zu Hilfe kommen. Daraufhin ergriff der Angreifer die Flucht.

Der 30-Jährige lief in Richtung der nächsten Polizeiinspektion und geradewegs zwei Beamten in die Arme, die er anstänkerte, so der Polizeisprecher weiter. Den Kollegen sei gleich das Blut an den Händen aufgefallen und sie haben den Mann festgenommen.