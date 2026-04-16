Signa-Knalleffekt: Hausdurchsuchungen im Umfeld Gusenbauers

Die WKStA hat im Rahmen der Ermittlungen rund um den insolventen Immobilien- und Handelskonzern Signa jetzt offenbar auch den früheren Kanzler Alfred Gusenbauer im Visier.

Nach Berichten des KURIER kam es am Donnerstag an mehreren Standorten in Wien und der Wachau zu Hausdurchsuchungen. Diese betreffen direkt das Umfeld des ehemaligen SPÖ-Bundeskanzlers Alfred Gusenbauer.

Fokus auf Provisionszahlungen

Gusenbauer war über Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Holding sowie als Beirat eine zentrale Figur im Firmengeflecht von René Benko. Die aktuellen Durchsuchungen stehen laut Insiderberichten im Zusammenhang mit Provisionszahlungen an den ehemaligen deutschen Signa-Vorstand Timo H.

Schweigen der Beteiligten

Bisher geben sich die Betroffenen und die Justiz bedeckt:

Rüdiger Schender (Anwalt von Gusenbauer) erklärte gegenüber dem KURIER, die Zwangsmaßnahmen weder bestätigen noch dementieren zu können.

Alfred Gusenbauer selbst war für oe24 nicht erreichbar.

WKStA-Sprecher Martin Ortner verwies darauf, dass laufende Zwangsmaßnahmen grundsätzlich nicht kommentiert werden. Eine offizielle Pressemitteilung sei erst nach Abschluss der Durchsuchungen zu erwarten.

Weitläufige Ermittlungen

Die Razzien sind Teil eines großangelegten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf Untreue, Betrügerische Krida, Vermögensdelikte sowie Mängel in den Bilanzierungs- und Finanzierungsstrukturen

Gusenbauer wird in diesem Verfahren derzeit nicht als Beschuldigter geführt, sondern gilt als Zeuge. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Gusenbauers Rolle im Konzern

Als langjähriger Aufsichtsratschef der Signa Holding fungierte Gusenbauer als oberster Kontrolleur des Konzerns.