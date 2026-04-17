NÖ Bauernbund: Beim Agrardiesel geht es um nichts weniger als um die Zukunft

In der heutigen Sitzung des Landesbauernrates, dem höchsten Gremium des NÖ Bauernbundes, stand die Zukunft der mit rund 100.000 Mitgliedern größten agrarpolitischen Organisation Österreichs auf der Tagesordnung.

Zentraler Zeil war dabei der Beschluss des neuen Zukunftsprogramms, das Versorgungssicherheit und heimische Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus rückt.

Klare Forderungen für Land und Landsleute

NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf (ÖVP) gab anlässlich des 120-jährigen Bestehens des NÖ Bauernbundes die politische Richtung vor: „Unser Jubiläum ,120 Jahre NÖ Bauernbund‘ ist kein Anlass, uns zu feiern, sondern ein klarer Auftrag zur politischen Standortbestimmung und zur Formulierung klarer politischer Forderungen für Land und Landsleute. Krisen, Kriege und Katastrophen sind die neue Realität in unserer globalisierten Welt. Darauf müssen wir mit mehr Versorgungssicherheit und mehr Wettbewerbsfähigkeit antworten.“

SKANDAL beim Agrardiesel - Österreich steht allein da!

Und hier liegt der größte Sprengstoff: Während in nahezu allen EU-Ländern die Bauern beim Agrardiesel massiv entlastet werden - und angesichts aktueller Entwicklungen noch weitere Erleichterungen beschlossen werden - ist die Entlastung in Österreich 2025 ersatzlos ausgelaufen! Das Ergebnis: Heimische Bauern zahlen drauf, während die Konkurrenz in ganz Europa günstiger produzieren kann. Steigende Kosten bei Treibstoff, Energie und Betriebsmitteln treffen gleichzeitig auf fallende Getreide-, Milch- und Fleischpreise - bäuerliche Familien geraten immer stärker unter Druck!

Bauernbund-Direktor tobt stellt Ultimatum!

Bauernbund-Direktor Paul Nemecek lässt kein gutes Haar an der aktuellen Politik und macht unmissverständlich Druck: Die Lage der Bauern sei extrem schwierig, das könne nicht lange gut gehen. Andere EU-Länder handelten längst - Österreich müsse jetzt endlich nachziehen, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Versorgungssicherheit des Landes zu sichern!

Zukunftsprogramm aus 800 Gesprächen geboren

Das neue Zukunftsprogramm ist kein Papier von oben - es entstand aus 26 Jugendgesprächen in allen Bezirken, vier Diskussionsveranstaltungen mit rund 800 Orts- und Gemeindevertretern sowie einer Umfrage unter allen Mitgliedern. Nemecek betont: Genau das mache es so wertvoll - es sei ein gemeinsamer Auftrag für die Zukunft des Landes. Das Programm ist ab sofort online abrufbar unter www.noebauernbund.at/zukunftsprogramm - und gilt als klarer Arbeitsauftrag an die Politik in St. Pölten, Wien und Brüssel!