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Bundesliga

Meister-Prognose: Supercomputer rechnet Titelrennen durch

14.04.26, 12:33
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Sturm vorne, LASK lauert – Rapid bleibt dran! Eine Simulation zeigt, wie offen der Kampf um den Titel wirklich ist. 

Das Titelrennen in der Bundesliga geht in die heiße Phase – und jetzt liefert sogar der Supercomputer eine klare Tendenz! Eine Monte-Carlo-Simulation (50.000 Läufe) sieht SK Sturm Graz mit 51,7 Prozent als Top-Favoriten.

Die Grazer profitieren von der aktuellen Tabellenführung, doch der LASK bleibt mit 24,4 Prozent brandgefährlich – auch wegen des Restprogramms. Denn schon jetzt steht fest: Der Titel wird wohl in direkten Duellen entschieden. 

Alles hängt an den direkten Duellen

Der größte Hebel: LASK gegen Sturm! Bereits kommenden Sonntag (17 Uhr) treffen beide in Linz aufeinander, nur drei Tage später folgt das Rückspiel in Graz (22.4., 20.30 Uhr).

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Die Simulation zeigt die Sprengkraft: Gewinnt Sturm auswärts, steigt die Titelchance auf rund 66 Prozent. Gewinnt der LASK, kippt das Rennen – dann liegen die Linzer plötzlich bei knapp 50 Prozent.

Doch auch danach bleibt es eng: Sturm spielt noch gegen Austria (26.4./H), Salzburg (3.5./A), Hartberg (10.5./A) und Rapid (17.5/H).

Der LASK trifft auf Hartberg (26.4./A), Rapid (4.5/H), Salzburg (10.5./H) und Austria (17.5./A). Jeder Ausrutscher kann alles verändern. 

Rapid hofft, Salzburg unter Druck

Auch SK Rapid Wien bleibt im Rennen. Mit rund 9 Prozent Titelchance sind die Wiener der klassische Außenseiter, der auf Ausrutscher der Konkurrenz lauert. Dafür braucht es allerdings eine eigene Serie – und Patzer von Sturm und LASK.

Überraschend ist die Rolle von FC Red Bull Salzburg: Trotz starker Offensive (47 Tore, beste Bilanz der Topteams) liegt der Serienmeister nur bei 11,8 Prozent. Der Grund: Die Punktesituation – bei nur noch sechs Runden fehlt oft schlicht die Zeit zur Aufholjagd.

Auch FK Austria Wien (2,6 %) und TSV Hartberg (0,4 %) brauchen fast ein Wunder.

Klar ist: Der Titel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen Sturm und dem LASK entschieden – doch die Simulation zeigt auch, wie schnell sich das Blatt wenden kann.

Prognostizierte Endtabelle (Meisterchance)

SK Sturm Graz – 51,7 %

LASK – 24,4 %

FC Red Bull Salzburg – 11,8 %

SK Rapid Wien – 9,0 %

FK Austria Wien – 2,6 %

TSV Hartberg – 0,4 %

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