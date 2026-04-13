Katzer bestätigt: Rapid wollte Rangnick-Trainer

Nach gutem Saisonstart schlitterte Rapid in eine tiefe Krise und befand sich Ende des letzten Jahres plötzlich auf Trainersuche. Wie Sportdirektor Markus Katzer nun bestätigte, stand ein Co-Trainer von Ralf Rangnick weit oben am Zettel.

Johannes Hoff Thorup hat sich als Rapid-Coach mittlerweile gut eingelebt, erst am Sonntag retteten sich die Wiener und er im Derby zu einem späten 1:1. Die grün-weißen Verantwortlichen werden ihre Entscheidung also kaum bereuen.

Doch im Prozess hätte der Däne den Job gut und gerne an einen Deutschen verlieren können, der mit dem ÖFB-Team zur WM 2026 fahren wird: Lars Kornetka.

Katzer: "Ein sehr interessanter Trainer"

Wie Katzer dem "Kurier" bestätigte, beschäftigte man sich auf mit dem 48-Jährigen: "Ja, Lars Kornetka ist ein sehr interessanter Trainer, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir haben uns dann aber auf Hoff Thorup als unseren Favoriten festgelegt."

Erst kürzlich landete dieser dann als Cheftrainer bei Eintracht Braunschweig und soll diese vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren. Von seinen bisherigen vier Partien gingen zwei verloren (1S,1U).Ebenfalls interessant: Rapids Interimstrainer während der Trainersuche war Stefan Kulovits, der mittlerweile wo als Co-Trainer landete? Richtig, in Braunschweig unter Kornetka. Das Fußball-Business ist eine kleine Welt.