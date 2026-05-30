Saudis melden Trainer-Hammer um Jürgen Klopp (58)

Der deutsche Star-Trainer soll sich mit einem neuen Verein bereits einig sein.

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Die Spekulationen um Jürgen Klopp reißen nicht ab. Obwohl der ehemalige Trainer vom FC Liverpool bei Red Bull unter Vertrag steht, wird der Deutsche immer wieder mit Vereinen oder Verbänden in Verbindung gebracht. Dieses Mal ist das Gerücht dabei besonders wild.

Saudische Medien berichten, dass Klopp neuer Trainer von Al-Ittihad wird. Der Deutsche soll dem Saudi-Klub zugesagt haben, im Herbst die Nachfolge von Francisco Conceição anzutreten.

Fans von Al-Ittihad © Getty Images

Klares Dementi

"Stimmt nicht", sagt nun Klopp-Berater Kosicke. "Es gibt keine Möglichkeit, dass Klopp in diesem Jahr Al-Ittihad trainieren wird", so das klare Statement. Hinter der Meldung stecke nur eine Transfer-Ente.

Klopp ist seit Jänner 2025 als Global Head of Soccer für den Red-Bull-Konzern tätig. Schon in den vergangenen Monaten hatte sein Berater mehrfach Spekulationen über mögliche Trainerstationen zurückgewiesen. Als Klopp mit einem Engagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, erklärte Kosicke: "Jürgen Klopp ist sehr glücklich in seiner aktuellen Rolle bei Red Bull. Alles, was über Verhandlungen mit Real Madrid gesagt wird, sind derzeit lediglich Gerüchte."

© Getty

Auch andere Spitzenklubs wie Atlético Madrid wurden zwischenzeitlich als mögliche Ziele genannt. Darüber hinaus kursierten Spekulationen über einen Wechsel in den Nationalmannschaftsbereich – etwa mit Blick auf die deutsche Nationalelf nach der Ära von Julian Nagelsmann. Doch auch diese Gerüchte wollte Kosicke nicht weiter kommentieren: "Es gibt keinen Grund, Fragen zu beantworten, die ausschließlich auf Gerüchten basieren. Niemand hat uns bisher kontaktiert."

Klopp selbst hatte bereits Anfang des Jahres deutlich gemacht, dass er seine aktuelle Lebenssituation genießt. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich vollkommen im Reinen mit mir bin", sagte der frühere Liverpool-Coach. Der Gedanke an neue Trainerjobs lockt ihn derzeit nicht: "Möchte ich noch einmal als Trainer arbeiten? Im Moment würde ich nein sagen. Aber ich kann auch nicht für alle Zeiten ausschließen, dass sich meine Meinung irgendwann ändert."