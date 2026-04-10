Pig jetzt Geheimfavorit als neuer ORF-Chef

Die ORF-Generaldirektoren-Wahl soll schon Ende Juni stattfinden. Interims-Chefin Ingrid Thurnher dürfte nicht mehr antreten. APA-Chef Clemens Pig hat laut Insidern derzeit die besten Chancen.

Nächster Paukenschlag im ORF: Wie oe24 erfuhr, soll die ORF-Generaldirektorenwahl auf Ende Juni vorverlegt werden - ursprünglich hätte die Wahl im August stattfinden sollen.

Der neue Termin soll bei der nächsten Stiftungsratssitzung am 23. April fixiert werden. Mit 1. Mai beginnt dann die Ausschreibungsfrist. Laut oe24-Informationen läuft derzeit alles darauf hinaus, dass das aktuelle ORF-Direktorium komplett ausgetauscht wird. Die aktuelle ORF-Direktorin Ingrid Thurnher dürfte sich nicht mehr bewerben. Im Stiftungsrat soll sie laut ORF-Insidern keinen Rückhalt mehr haben, weil ihr das schlechte Krisenmanagement der letzten Wochen angelastet wird.

ÖVP will "externe" Lösung

ÖVP-Mediensprecher Nico Marchetti spricht sich im oe24.TV-Interview klar für eine "externe" Lösung als ORF-Chef aus: "Es braucht frischen Wind am Küniglberg. Es wäre gut, wenn dort einmal jemand an der Spitze ist, der nicht in all diese Dinge verstrickt ist und einmal von außen betrachtet mit Expertise in digitaler Transformation und Management den ORF führt." Auch SPÖ und NEOS sollen einen ORF-Chef von außen befürworten

"Kurz-Mann" König in ÖVP und SPÖ umstritten

Philipp König. © Kronehit

Damit rücken nun vor allem zwei "externe" Kandidaten ins Rampenlicht: Schon seit längerem genannt wird Kronehit-Chef Philipp König. Der Jurist war einst Mitarbeiter von Mister "Message Control" Gerald Fleischmann in der türkisen Regierung von Sebastian Kurz. Genau das soll ihm aber im Umfeld von Kanzler Stocker "Minuspunkte" bringen, da König dort als Kurz-Mann gesehen wird. Massiver Gegenwind gegen König kommt auch von der SPÖ und deren Stiftungsratsvorsitzendem Heinz Lederer. Ein möglicher Kompromiss: König könnte kaufmännischer Direktor werden und damit die mächtigen Finanzagenden im ORF übernehmen, ist aus der ÖVP zu hören.

Als Außenseiter werden auch noch zwei Frauen ins Spiel gebracht, die nicht direkt aus der Medienbranche kommen: Ex-SAP-Chefin Christine Wilfinger (sie sitzt für die ÖVP im Stiftungsrat) und Google-Österreich-Schweiz-Chefin Christine Antlanger-Winter.

APA-Chef Pig jetzt Favorit

Clemens Pig. © APA/MAX SLOVENCIK

Damit steigen die Chancen für einen anderen externen Kandidaten: APA-Chef Clemens Pig wird mittlerweile hinter den Kulissen als Geheimfavorit für den Generaldirektoren-Posten gehandelt. Pig hat bei der Austria Presse Agentur gerade das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte hingelegt, gilt als einer der besten Medienmanager des Landes und hat sowohl zum ORF als auch zu den privaten Medien beste Kontakte.

Der 51-jährige Tiroler gilt zwar als Bürgerlicher, soll aufgrund seiner Expertise aber auch in der SPÖ "kompromissfähig" sein. "Pig wäre ein klares Zeichen für eine Erneuerung des ORF und mehr Kooperation mit den Privaten", so ein hochrangiger Stiftungsrat. Nachsatz: "Wenn er sich bewirbt, hat er sehr gute Chancen."