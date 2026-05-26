Motorrad-Fahrer brettert mit 193 km/h über Landstraße

Heftige Raserei in der Steiermark! Eine Motorradstreife der Polizei hat im Bezirk Deutschlandsberg zwei Motorradlenker erwischt, die viel zu schnell auf den Straßen unterwegs waren.

Am Montag liefen im Bezirk Deutschlandsberg gezielte Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. Die Bilanz der Motorradstreife des Bezirkspolizeikommandos zeigt zwei heftige Übertretungen im Freiland, wo eigentlich eine Beschränkung von 100 km/h gilt.

Extremes Tempo im Ortsteil Aibl

Bei der ersten Amtshandlung auf der B69 im Ortsteil Aibl schoss ein 36-jähriger Motorradlenker aus Kärnten den Vogel ab. Er wurde von den Beamten mit satten 193 km/h gemessen. Für ihn hatte die fette Tempo-Überschreitung sofort spürbare Folgen. Die Polizisten nahmen dem Mann an Ort und Stelle den Führerschein ab. Er wird nun angezeigt. Damit nicht genug: Nach einer Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg wurde auch das Motorrad vorläufig beschlagnahmt.

Zweiter Raser in Soboth erwischt

Nur kurz nach dem ersten Vorfall ging den Polizisten im Ortsteil Soboth der nächste schnelle Biker ins Netz. Dieses Mal handelte es sich um einen 23-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Leibnitz. Er war im Freilandbereich ebenfalls viel zu rasant unterwegs und wurde mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h gemessen. Auch für den jungen Mann war die Fahrt damit an Ort und Stelle beendet. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und er wird ebenfalls an die Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg angezeigt.