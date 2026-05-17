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Mega-Explosion: US-Kampfjets krachen ineinander
© Twitter

Absturz bei Show

Mega-Explosion: US-Kampfjets krachen ineinander

17.05.26, 21:29
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Schock bei einer Flugshow in den USA: Im Bundesstaat Idaho sind zwei Kampfjets nach einer Kollision in der Luft abgestürzt, woraufhin eine Militärbasis komplett abgeriegelt wurde. 

Das heftige Unglück ereignete sich am Sonntag während der Gunfighters Air Show. Nach dem Absturz der beiden Maschinen wurde die Mountain Home Air Force Base im US-Bundesstaat Idaho umgehend abgeriegelt. Der Vorfall passierte am zweiten Tag der dortigen Flugshow und sorgte vor Ort für dramatische Szenen.

Kollision von Zuschauern gefilmt

Aufnahmen von Besuchern halten das Unglück direkt fest. Videos von Zuschauern zeigen, wie die beiden Maschinen in der Luft kollidieren. Nach dem Zusammenstoß stürzten die Jets ab.

Trotz des heftigen Zusammenstoßes gab es direkt nach dem Vorfall ein Lebenszeichen der Insassen. Anschließend an die Kollision sind vier Fallschirme zu sehen. Weitere verlässliche Details liegen derzeit nicht vor.

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