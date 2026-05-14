Song Contest: So läuft das 2. Halbfinale & DAS sind die Favoriten

Während sich der Song Contest laut den aktuellen Wetten bereits zum Zweikampf zwischen Finnland und Griechenland zuspitzt, entscheidet sich heute Abend in der Wiener Stadthalle, wer den Favoriten im großen Finale tatsächlich die Stirn bieten kann.

Wien hat sein Glitzergewand angelegt: Am heutigen Donnerstag, den 14. Mai, verwandelt sich die Wiener Stadthalle zum zweiten Mal in dieser Woche in den Nabel der Musikwelt. Das zweite Semifinale des Eurovision Song Contest 2026 verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt – zwischen monumentalen Kulissen, oscarreifem Glamour und dem lang ersehnten Heimspiel für unseren Cosmó.

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Nachdem die erste Qualifikationsrunde bereits die Messlatte hochgelegt hat, blicken heute Abend 10.500 Fans vor Ort und Millionen vor den Bildschirmen gespannt auf die Bühne der Stadthalle. Das Programm ist dicht gedrängt: Den Auftakt machen die Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski um 21:01 Uhr mit einer Hommage an JJ und dessen Hit „Wasted Love“.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Zwischen Bühnenarchitektur und stimmlichen Urgewalten

Auffällig in dieser zweiten Runde ist die schiere Masse an Requisiten. Während die Fernsehzuschauer perfekt inszenierte Bilder genießen, kämpft das Publikum in der Halle zeitweise mit der Sicht: Massive Häuserfassaden und Boxen verdecken immer wieder den direkten Blick auf die Künstler. Doch was mancherorts an Sichtbarkeit fehlt, wird durch die musikalische Qualität wettgemacht.





Besonderes Augenmerk liegt auf dem dänischen Publikumsliebling Søren Torpegaard Lund, der um 22:00 Uhr die Bühne betritt. Kurz darauf, um 22:08 Uhr, bringt Delta Goodrem für Australien mit ihrem Song „Eclipse“ einen Hauch von Hollywood-Glamour nach Wien-Fünfhaus.

Delta Goodrem © Getty Images

Für die nötige Portion Adrenalin sorgt Jonas Lovv aus Norwegen, der mit seiner rockigen Performance um 22:32 Uhr die Stadthalle in ein rot leuchtendes Spektakel verwandeln wird.

Der Fahrplan zum zweiten Halbfinale. © ESC

Swarovski und Ostrowski: Von der Internet-Häme zum Sympathieträger

Nachdem das Moderatoren-Duo nach der ersten Show noch mit harter Kritik als „Moderatoren des Todes“ konfrontiert war, scheinen sie nun ihren Rhythmus gefunden zu haben. Die Einlagen wirken spritziger, der Wiener Schmäh sitzt. Besonders Victoria Swarovski bewies bei den Proben Nervenstärke: Während der flotten Pop-Revue „I’m So Excited“ (geplant für 22:43 Uhr) entging sie nur knapp einer modischen Katastrophe. Mit dem trockenen Kommentar „Jetzt wäre mir fast der Busen rausgerutscht!“ erntete sie die Lacher und Sympathien der Anwesenden. Auch ein gemeinsames Walzer-Tänzchen steht auf dem Programm, um der Welt die Wiener Tradition näherzubringen.

Victoria Swarovski kämpfte bei den Proben mit ihrer Garderobe. © privat

Das Heimspiel: Cosmó zündet den „Tanzschein“

Der emotionale Höhepunkt für das heimische Publikum folgt um 21:52 Uhr: Cosmó präsentiert seinen Song „Tanzschein“. Obwohl er als Vertreter des Gastgeberlandes außer Konkurrenz antritt, wurde er bereits bei der Jury-Show frenetisch gefeiert. Ein weiteres Highlight markiert der Gastauftritt von JJ, der um 23:02 Uhr seinen neuen Hit „Unknown“ als Weltpremiere präsentiert.

© privat

Der Blick auf das große Finale

Die brennende Frage bleibt, ob das Voting heute Abend zügiger abläuft als in der ersten Runde, die mit 7:33 Minuten einen eher unrühmlich langen Rekord aufstellte. Erst um 23:09 Uhr wird feststehen, welche Nationen den Einzug ins Finale am Samstag schaffen.

Linda Lampenius und Pete Parkkonen als große Favoriten. © Getty Images

Für die 25 Finalisten beginnt bereits morgen der Marathon mit der Generalprobe und der entscheidenden Jury-Wertung. Während die Buchmacher derzeit den Sieg für Finnland prognostizieren, muss Österreich laut aktuellen Wetten um den Anschluss kämpfen. Doch wie wir wissen: Beim Song Contest ist erst abgerechnet, wenn die legendären „Twelve Points“ vergeben sind. Das Grande Finale steigt am Samstag um 21:00 Uhr in ORF1 – eine Nervenschlacht, die voraussichtlich erst in den frühen Morgenstunden ihr Ende finden wird.