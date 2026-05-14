Endlich offiziell! Pocher-Ex Amira Aly postet Babybauch-Foto

Lange wurde spekuliert, nun macht es die gebürtige Kärntnerin offiziell: Moderatorin Amira Aly erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram lüftete sie am Donnerstag den Schleier und präsentierte nicht nur ihren Babybauch, sondern auch eine ordentliche Portion Humor.

Es ist das Bild, auf das die Fangemeinde gewartet hat: Amira Aly lächelt beseelt in die Kamera, eine Hand ruht beschützend auf der deutlichen Wölbung unter ihrem Kleid. „Es gibt wohl News“, schreibt sie trocken zu dem Posting, das innerhalb kürzester Zeit das Netz eroberte. Für die 33-Jährige ist es die dritte Schwangerschaft, für ihren Partner, den Moderator Christian Düren (35), das erste Kind.

„Bald zu fünft“: Ein Patchwork-Märchen wird wahr

Die Ankündigung kommt mit einer Liste an „Begleiterscheinungen“, die jede werdende Mutter sofort unterschreiben würde. Zwischen Koffein-Verzicht und Heißhunger-Attacken zeigt sich Amira gewohnt bodenständig. Besonders charmant: Auf einem Foto aus dem Fitnessstudio schiebt sie die Verantwortung für ihre hormonbedingten Stimmungsschwankungen scherzhaft ihrem Christian zu: „Im Zweifel ist immer er schuld.“

Doch hinter dem Humor steckt tiefe Emotion. Ein Foto von verschiedenen Füßen – groß und klein – macht deutlich: Die Familie wächst zusammen. Amiras Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher, freuen sich sichtlich auf das neue Geschwisterchen. „Bald zu fünft“, so die einfache, aber kraftvolle Botschaft der Moderatorin.





Die Zeit des Versteckens ist vorbei

In den vergangenen Wochen war es auffallend ruhig um die Wahl-Kölnerin mit österreichischen Wurzeln geworden. Gegenüber BILD erklärte sie, warum sie sich rar machte: „Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten. Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken.“

Amira Aly und Christian Düren. © Instagram

Dass dieser Plan nun aufgegangen ist, erfüllt das Paar mit Stolz. Die Beziehung, die Ende 2023 ihren Anfang nahm und 2024 öffentlich wurde, erfährt mit dem gemeinsamen Nachwuchs nun ihre Krönung.

Glückwünsche aus der Promi-Welt

Die Resonanz auf das Baby-Outing ist gewaltig. Unter den Gratulanten findet sich unter anderem Influencerin Laura Maria Rypa, die als Partnerin von Pietro Lombardi (der wiederum eng mit Amiras Ex Oliver Pocher verbunden ist) herzliche Worte fand: „So wunderschöne Nachrichten.“ Innerhalb der ersten Stunde sammelte das Posting bereits über 80.000 Likes – ein Beweis für die enorme Beliebtheit, die sich Aly über die Jahre erarbeitet hat.