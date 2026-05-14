U2 sorgen mit neuem Hit für Fan-Hysterie

U2 lassen endlich wieder die Fans ausflippen. Nach zwei Überraschungs-EPs kommt am 12. Juni der neue Hit „Street of Dreams“. Der Videodreh in Mexiko City wurde von den Fans gestürmt.

Am 12. Juni kommt der neue Hit von U2: „Street of Dreams“. Dafür hat man bereits Teile des Songtextes ins Internet gestellt und auch schon ein Video abgedreht. Und zwar in Mexiko City, wo Bono und Co. gleich für Fan-Hysterie sorgten, denn man rockte dafür auf einem mit Graffiti verzierten Schulbus am Plaza de Santo Domingo ab. Das Finale einer Helden-Story, denn U2 sollen laut der Fan-Seite „U2Station“ im neuen Video zuerst als angehende Bar-Musiker abgeleht werden und dann in einen klapprigen Tourbus steigen um fortan ihre Träume als Musiker zu verfolgen.

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Eine Rückschau auf die Rekord-Karriere nach über 150 Millionen verkauften CDs, 22 Grammys und Konzerteinnahmen von über 2,13 Milliarden Dollar, die man auch beim Video-Dreh verdeutlichte. U2 setzten nämlich nach Drehschluss für Tausende Fans dem neuen Hit „Street of Dreams“ sogar noch ein Mini-Konzert mit ewigen Hymen wie „Desire“, „Angel of Harlem“ oder „Vertigo“ drauf.

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„Street of Dreams“, das den jüngst veröffentlichten Überraschungs-EPs „Days of Ash“ und „Easter Lily“ folgt, ist der erste Vorbote zur ersten neuen U2-CD seit „Songs of Experience“ (2017), die im Herbst erwartet wird. „Wir arbeiten an einem lauten, chaotischen, unglaublich farbenfrohen Album“, so Bono.