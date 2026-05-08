Herr Leopold holt Wanda zurück ins Rampenlicht

Für Austropop-Durchstarter Herr Leopold und seinen coolen Hit „Willkommen im Club“ beendet Ray Weber die Wanda-Auszeit und spielt sogar im Video mit.

Was machen eigentlich Wanda? Eine Frage, die sich tausende Fans stellen? Seit dem Weihnachtskonzert in der Wiener Stadthalle (19. Dezember 2025) legt man eine Pause ein. „Liebe Alle! 2026 nehmen wir uns eine Auszeit, blicken in Ruhe zurück auf ein Jahrzehnt voller Wunder und arbeiten an einem neuen Album!“ hat man das Jahr der Ruhe angekündigt.

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Jetzt gibt’s endlich ein Lebenszeichen! Und das gleich als Push für einen neuen coolen Durchstarter. Herr Leopold liefert mit „Willkommen im Club“ eine fröhliche freche Austropop-Hymne und holt für das Video, das ihn in einem Wiener Kaffeehaus zeigt, auch gleich Wanda-Bassist Ray Weber vor die Kamera.

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Der Gastauftritt des Wanda-Musikers ist aber bei Gott nicht der einzige Grund warum man sich Herr Leopold und „Willkommen im Club“ merken sollte: Sein Sound ist Wiener Pop mit Druck. Großstadtlicht und Beislseele. Sätze, die sitzen. Melodien, die bleiben. Hier wird nicht auf glattpolierten Deutschpop geschielt. Hier geht es um Persönlichkeit. Um Wucht. Um Geschichten aus dem echten Leben. Ein „Amore“ auf den neuen Austropop!