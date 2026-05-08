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Anna-Maria Ferchichi und Bushido
© Getty Images

"Arme Wurst"

Wegen DSDS: Bushido und Anna-Maria schießen gegen Pietro

08.05.26, 11:27
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Zwischen Bushido und Pietro Lombardi herrscht offenbar dicke Luft. In seinem Podcast teilt der Rapper jetzt gemeinsam mit Ehefrau Anna-Maria heftig gegen den Sänger aus und findet dabei deutliche Worte. 

In der aktuellen Folge von „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ rechnen die beiden plötzlich mit Pietro Lombardi und Oliver Pocher ab. Vor allem Anna-Maria macht dabei klar, dass sie von Pietro persönlich nicht viel hält. „Von dem halte ich nämlich wirklich gar nichts“, sagt sie laut Medienberichten.

Wegen DSDS: Bushido und Anna-Maria schießen gegen Pietro
© Getty

„Unterste Schublade“

Besonders störe sie, wie Pietro öffentlich über seine Ex-Partnerinnen spreche. Dieses Verhalten sei für sie „unterste Schublade“. Gemeinsam mit Oliver Pocher würde zudem eine „Gehässigkeit Frauen gegenüber“ entstehen, meint Anna-Maria. Auch Aussagen Lombardis über Ex-Verlobte Laura Maria Rypa sorgen bei den Ferchichis für Ärger. Pietro hatte angedeutet, sie könne sich ihr Haus nur dank seiner Bekanntheit leisten. Anna-Maria reagierte darauf empört: „Wie viel Einbildung kann ein Mensch denn bitte haben?“ Bushido bezeichnete die Aussagen als „anmaßend“.

Wegen DSDS: Bushido und Anna-Maria schießen gegen Pietro
© Screenshot/ Instagram: @bush1do

Streit auch wegen DSDS

Im Podcast wird der Ton dann deutlich schärfer. Anna-Maria ist überzeugt, dass Pietro Lombardi seinen früheren Job bei „DSDS“ noch immer nicht verarbeitet habe. Ihrer Meinung nach richte sich sein Frust inzwischen gegen Bushido. Sie vermutet, dass Lombardi glaube, ohne Bushido wäre er noch Teil der Show. Besonders verärgert zeigt sie sich wegen eines älteren Instagram-Kommentars.

Wegen DSDS: Bushido und Anna-Maria schießen gegen Pietro
© Getty

Nachdem sie damals öffentlich gemacht hatte, vorübergehend getrennt von Bushido zu leben, reagierte Pietro lediglich mit dem Wort „Karma“. Für Anna-Maria ein Verhalten, das sie bis heute nicht nachvollziehen kann.

Wegen DSDS: Bushido und Anna-Maria schießen gegen Pietro
© Screenshot/ Instagram: @bush1do

Auch Bushido spart nicht mit Kritik. Er erinnert daran, dass Pietro seine gesamte Bekanntheit erst durch „Deutschland sucht den Superstar“ erhalten habe. Deshalb könne er dessen negative Aussagen über die Sendung nicht verstehen. Neben Lombardi gerät auch Oliver Pocher ins Visier des Paares. Bushido wirft beiden vor, ständig negativ aufzutreten und sich anderen überlegen zu fühlen. Anna-Maria geht sogar noch weiter und spricht von „narzisstischem Verhalten“. Zum Schluss fasst Bushido seine Meinung über Pietro dann mit einem einzigen Satz zusammen: „Pietro ist einfach eine arme Wurst.“

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