Neue Regeln für E-Scooter: Das gilt ab Freitag

Ab Freitag gelten neue Regeln für E-Scooter.

Bei den E-Scootern wird jetzt nachgeschärft. Ab Freitag gelten neue Regeln für die elektrischen Gefährte. Wie der Verkehrsclub ARBÖ mitteilt, müssen E-Scooter ab 1. Mai folgende Ausstattung haben:

Wirksame Bremsvorrichtung

eine Hupe oder Klingel

Blinker, die an den Enden der Lenkstange montiert sind

Scheinwerfer mit weißem Licht

Scheinwerfer mit rotem Licht

Weiße, nach vorne gerichtete Rückstrahler,

Rote, nach hinten strahlende Rückstrahler

Gelbe oder orangen Rückstrahler

Neben der verpflichtenden Ausstattung gibt es auch Neuerungen bei der Nutzung:

Bis zum 16. Lebensjahr gilt künftig eine Helmpflicht

E-Scooter dürfen nur alleine benutzt werden, also keine "Fahrgemeinschaften" von zwei oder mehr Personen

Güter dürfen nicht transportiert werden (ausgenommen sind kleine Behältnisse, etwa zur Aufbewahrung des Helms). Das Verbot gilt übrigens auch für Rucksäcke oder Taschen auf der Lenkstange.

Anhänger dürfen nicht gezogen werden

Kinder unter 12 Jahren bzw. ab 9 Jahren, wenn sie einen Radfahrausweis haben, dürfen im öffentlichen Verkehr nur unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, mit dem E-Scooter fahren

Lenker dürfen nicht mehr als 0,5 Promille haben

Der ARBÖ begrüßt Maßnahmen wie etwa die Helmpflicht für Kinder und Jugendliche jedenfalls. Diese seien "besonders schützenswert. Gerade die elektrisch betriebenen Scooter sind bei den jungen Verkehrsteilnehmern sehr beliebt, weshalb die Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit wichtig sind. Bei der Helmpflicht hätten wir uns eine weitreichendere Pflicht gewünscht, da so schwere Kopfverletzungen am ehesten vermieden werden können. Wir plädieren daher an alle E-Scooter-Nutzer, einen Helm aufzusetzen", so ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht.