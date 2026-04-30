ORF-Chefposten offiziell ausgeschrieben

Am Donnerstag erfolgte die öffentliche Ausschreibung der Funktion des Generaldirektors des ORF.

Die Position an der Spitze des ORF wird bekanntlich neu besetzt: Für die Funktionsperiode ab 2027 hat der Vorsitzende des Stiftungsrats, Heinz Lederer, die Alleingeschäftsführung offiziell ausgeschrieben. Die künftige Generaldirektorin oder der künftige Generaldirektor soll den größten Medienkonzern Österreichs für fünf Jahre bis 2031 leiten.

Gesucht werden Bewerber mit ausgeprägter Digitalkompetenz, hoher sozialer Kompetenz sowie Führungserfahrung oder einer entsprechend nachgewiesenen Qualifikation. Darüber hinaus werden wirtschaftliches Verständnis und ein Hochschulabschluss vorausgesetzt.

Interessierte können sich bis zum 28. Mai bewerben. Die Entscheidung fällt am 11. Juni, wenn der ORF-Stiftungsrat die neue Führung mit einfacher Mehrheit bestellt.

Die Ausschreibung im Wortlaut

Der Vorsitzende des Stiftungsrats des ORF hat die Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin acht Monate vor Ende der bis 31. Dezember 2026 laufenden Funktionsperiode auszuschreiben (§ 27 Abs 1 iVm § 50 Abs 17 ORF-Gesetz). Der Stiftungsrat bestellt den Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin für die am 1. Jänner 2027 beginnende fünfjährige Funktionsperiode.

Termin und Unterlagen

Bewerbungen müssen bis längstens 28. Mai 2026, 24.00 Uhr, beim Vorsitzenden des Stiftungsrats unter folgender E-Mail-Adresse eingelangt sein: generaldirektorenbestellung@orf.at. Die Bestellung ist in der Sitzung des Stiftungsrats am 11. Juni 2026 vorgesehen.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht (§ 30g ORF-Gesetz).

Das Verfahren sowie die inhaltlichen Voraussetzungen für die Funktion sind in der vom Stiftungsrat beschlossenen Geschäftsordnung (Ausführungsbestimmung zu § 7 Abs 7 GO) geregelt.

Bewerber und Bewerberinnen werden insbesondere um Angabe der konkreten Gründe ersucht, die sie für die Bestellung geeignet erscheinen lassen. Sie werden weiters um die Vorlage eines aussagekräftigen Lebenslaufs und eines Konzepts zur mittel- und langfristigen Entwicklung für den ORF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen ersucht.

Zu jedem der in Punkt a) bis h) genannten Kriterien ist ein aussagekräftiges schriftliches Statement abzugeben, verbunden mit entsprechenden Nachweisen bzw. Referenzen. Zum Nachweis der Unbescholtenheit ist der Bewerbung eine aktuelle Strafregisterbescheinigung beizulegen.

Aufgaben des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin

Der Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin erfüllt die im ORF-Gesetz, BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 20/2026, insbesondere in § 23 aufgezählten und beschriebenen Aufgaben, besorgt die Führung der Geschäfte und vertritt den ORF gerichtlich und außergerichtlich.

Anforderungen an den Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin

Bestellt werden darf nur, wer voll geschäftsfähig ist, eine für die Aufgaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung nachweisen kann. Alle Bewerber und Bewerberinnen haben der Bewerbung eine ausdrückliche schriftliche Erklärung beizufügen, dass keine Ausschlussgründe und keine Gründe nach § 26 Abs 3 ORF-Gesetz vorliegen.

Für die Ausübung der Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin werden weiters die nachstehenden besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten erwartet:

a) Abgeschlossenes Hochschulstudium, welches zur Ausübung der ausgeschriebenen Funktion befähigt, vorzugsweise in den Fachrichtungen Recht, Wirtschaft oder Medienmanagement, oder dem Studium gleichartige Berufserfahrung

b) Führungserfahrung bzw. nachgewiesene Befähigung zur Übernahme komplexer und verantwortungsvoller Führungsaufgaben, organisatorische Fähigkeiten für die Leitung eines großen Medienunternehmens

c) Vertiefte Kenntnisse des nationalen und internationalen Medienmarkts

d) Strategiekompetenz für die Weiterentwicklung des ORF (Unternehmenskultur, Change-Management, interne Kommunikation) sowie Verantwortung für die Unabhängigkeit des ORF

e) Sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Kenntnisse des Medien- und Unternehmensrechts und des ORF-Gesetzes

f) Sehr gute analytische Fähigkeiten, Fähigkeit zur Lösung komplexer Problemstellungen und kreative Offenheit

g) Hohe soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke zur Vertretung des ORF national und international

h) Digitalstrategie und Erfahrung in der digitalen Transformation

Die Funktion verlangt Vertrauenswürdigkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens sicherstellt. Bewerber bzw. Bewerberinnen, die zum Hearing eingeladen werden, werden vom Stiftungsrat zu ihren subjektiven Einstellungen befragt:

– Starke Überzeugung für ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen, wertegeleitete Führung, Vertrauensaufbau gegenüber dem Publikum, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sonstigen Stakeholdern

– Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, den Programmgrundsätzen (Objektivität, Meinungsvielfalt, Achtung der Menschenwürde etc.) sowie den Programmrichtlinien des ORF

Grundsätzliches zum Bestellungsverfahren

Bewerber und Bewerberinnen werden nur dann zur Bestellung zugelassen, wenn sie von einem Mitglied des Stiftungsrats zum Hearing, das am Tag der Bestellungssitzung stattfindet, nominiert und zur Bestellung vorgeschlagen werden. Ein zusätzliches öffentliches Hearing im Vorfeld der Bestellung ist ins Auge gefasst.

Bei der Auswahl von Bewerbern und Bewerberinnen ist in erster Linie die fachliche Eignung zu berücksichtigen. Diese fachliche Eignung ist insbesondere auf Grund der facheinschlägigen Ausbildung, Dauer und Art der Berufserfahrung sowie der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber im Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Funktion zu beurteilen.

Die Entscheidung über die Vertragsgestaltung erfolgt gesondert von der Bestellung des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin unter Berücksichtigung eines internationalen Vergleichs und der Vorgaben der Vergütungsarbeitsgruppe.

Heinz Lederer, Vorsitzender