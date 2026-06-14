SPÖ-TV stampft "Wochenrückblick" ein

"SPÖ eins" stampft den "Wochenrückblick" ein. Stattdessen werden allerdings andere Formate produziert.

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Einen Raketenstart hat der rote YouTube-Kanal "SPÖ eins" nicht hingelegt. Auch Monate nach Sendestart rangieren die Aufrufzahlen immer noch im dreistelligen - manchmal im niedrigen vierstelligen - Bereich.

Die YouTube-Videos des Senders vom letzten Monat wurden insgesamt nur rund 8.000 Mal aufgerufen. Zum Vergleich: Der neue FPÖ-Song "Airbert One" wurde binnen eines Tages über 40.000 Mal angeklickt. Videos der Freiheitlichen knacken immer wieder die 10.000er-Marke. "FPÖ TV" gibt es allerdings auch schon seit über zehn Jahren.

Eines der Startformate von "SPÖ eins", der "Wochenrückblick", wurde nun jedenfalls bereits wieder eingestampft. Wie der Name verrät, blickte das Format auf die vergangene Woche und ordnete Themen (durch die sozialdemokratische Brille) ein.

"SPÖ eins entwickelt sich weiter"

Aus der SPÖ heißt es dazu auf oe24-Anfrage: "Der Wochenrückblick war eines von mehreren Formaten zum Start des Kanals. SPÖ eins entwickelt sich aber auch stetig weiter." Den Wochenrückblick gebe es nun nicht mehr. Aber: Stattdessen werden nun andere Formate wie etwa "Halbzeit" oder "SPÖ eins fragt nach" produziert.

An der Anzahl des Personals bei "SPÖ eins" habe sich nichts verändert, heißt es aus der SPÖ.

Das neue Format "Halbzeit" läuft unter dem Motto "Die halbe Woche reicht" und erscheint, wenig überraschend, mittwochs. Neuerdings gibt es auch Straßenumfragen sowie Themen "in 60 Sekunden" erklärt.