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Fleisch-Hammer und Nackt-Deepfakes im EU-Parlament

Sitzungssaal des EU-Parlaments in Straßburg.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Das EU-Parlament beschäftigt sich diese Woche unter anderem mit (veganem) Fleisch und KI-Deepfakes.
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Vor allem die Künstliche Intelligenz auf der Social-Media-Plattform "X" (vormals Twitter) von Elon Musk sorgte damit für Schlagzeilen: Nackt-Deepfakes von Promis - und auch Nicht-Promis. Die KI verändert Bilder von Personen so, dass es aussieht, als hätte sie keine Kleidung an - auch wenn die Person das nicht erlaubt hat.

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Am Dienstag stimmt das EU-Parlament nun über neue KI-Regeln ab. Unter anderem geht es dabei auch um ein Verbot von solchen "Nudifier-Apps".

Fleisch oder "Fleisch"?

Ebenfalls am Dienstag wird dann auch über neue Regeln abgestimmt, die das Einkommen von Landwirtinnen und Landwirten sichern sollen. Dabei wird auch klar definiert, was als "Fleisch" gilt. Denn: Nur echte Tierprodukte sollen so bezeichnet werden dürfen. Also etwa Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch, Geflügel, Huhn, Pute, Ente, Gans, Lamm, Hammelfleisch, Schaf, Ziege, Keule, Filet, Lendenstück, Flanke, Lende, Steak, Rippchen, Schulter, Haxe, Kotelett, Flügel, Brust, Leber, Oberschenkel, Bruststück, Ribeye, T-Bone, Hinterviertel und Speck.

Ursprünglich hatte das EU-Parlament im Vorjahr dafür gestimmt, Bezeichnungen wie "Veggie-Burger" oder "Gemüse-Schnitzel" zu verbieten. Diese sollten nur tierischen Produkten vorbehalten sein. Das wurde aber in den weiteren Verhandlungen abgeschwächt.

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