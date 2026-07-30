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Strache posiert mit Chihuahua:  "Wer befreit den Hund?"

Ein Mann mit Brille hält draußen einen kleinen weißen Hund im Arm.
© Instagram
Ex-FPÖ-Chef bringt "Menschen im Umbruch" seine "6 Wege zur inneren Freiheit nahe" - und wird vom Falter-Chef veräppelt
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In der Politik ist Heinz-Christian Strache nicht mehr sooo erfolgreich - in Floridsdorf bekleidet der inzwischen 57-Jährige, der ja 2019 wegen der Ibiza-Affäre als Vizekanzler zurücktreten musste, allerdings noch den Job eines Bezirksrates.

Abend- und geldbörsenfüllend ist das natürlich nicht, und so macht Strache auf Instagram Werbung für eine neue Tätigkeit als Coach. Seine "6 Wege zur inneren Freiheit" bringt Strache "Unternehmern, Führungskräften und Menschen im Umbruch" nahe. Das letzte Seminar im Mai soll - so heißt es zumindest auf Straches Homepage - ausverkauft gewesen sein.

Instagram-Video sorgt für Lacher

Kein Wunder, hat doch Strache auf Instagram fleißig für das Seminar geworben. In einem Video hält der Ex-Politiker - nach dem ehernen Gesetz, dass Haustiere immer ziehen - einen mehr oder weniger freundlich dreinblickenden Chihuahua im Arm.

Der Hund hat zwar mit dem Seminar und dem Strache-Text ("Es geht darum, dein Mindset, deine Persönlichkeitsentwicklung mit Modulen, mit Techniken auch zu stärken, wo du auch aus deiner inneren Freiheit heraus deinen Erfolgsweg sicherstellen kannst") rein gar nichts zu tun. Das Mindset des Ex-FPÖ-Chefs bringt diesem jetzt aber Spott ein.

Instagram-Kommentar: "Wer befreit den Hund" von einem verifizierten Nutzer mit Profilbild.
Kommentar von Falter-Chef Florian Klenk zum Strache-Video. © Instagram

Falter-Chef Florian Klenk macht sich Sorgen um den armen Chihuahua - "Wer befreit den Hund?", fragt er spitz auf Instagram.

Vielleicht wäre aber auch Anteilnahme mit den Seminar-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern angebracht. Auf der Homepage https://www.strache.cc/ beschreibt der Ex-FPÖ-Chef sein Seminar gewohnt wortreich.

Ablauf eines Seminartags mit Vortrag, Mittagessen, Workshops, Meditation und Meet & Greet mit HC Strache.
Programm des Seminars mit Heinz-Christian Strache. © HC Strache

Und tatsächlich fordert der Seminartag mit dem Ex-Politiker den Teilnehmern einiges ab.

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